Sagosen, der in den Testspielen für den THW Kiel teilweise noch mit seiner Wurfquote gehadert hatte, war bei seinem Pflichtspiel-Debüt für die Zebras von der ersten Minute an voll da.

Der Norweger, der drei Tage zuvor seinen 25. Geburtstag gefeiert hatte, eröffnete in Zagreb den Torreigen mit dem 1:0 für die Zebras, zeichnete mit seinem insgesamt 250. Königsklassen-Treffer für den ersten Zehn-Tore-Vorsprung (23:13/44.) der Kieler verantwortlich und war am Ende mit sieben Toren bester Werfer - und offiziell gewählter Man of the match.

Sagosen : "Das, wo wir hin wollen"

Bescheiden lenkte er den Fokus nach dem 31:21 (14:6)-Sieg aber auf die Mannschaft: "Wir haben richtig gut gespielt, standen gut in der Abwehr und Dario (Torhüter Quenstedt, d. Red.) hat gut gehalten. Nur sechs Gegentore zur Halbzeit - das ist das, wo wir als Mannschaft hinwollen."

Einziger Wermutstropfen für den Rückraumspieler war die Geister-Kulisse in der zu Nicht-Pandemie-Zeiten 15.000 Fans fassenden Zagreb Arena. "Schade war nur, dass wir nicht in einer vollen Halle spielen konnten. Aber alles ist besser, als gar nicht mehr spielen zu dürfen", findet Sagosen.

Calvert schreibt australische Geschichte

Neben dem Norweger feierten in Zagreb auch zwei weitere Kieler, bedingt durch die Verletzungs-Misere bei den Zebras, ihr Champions-League-Debüt.

Rechtsaußen-Aushilfe Bevan Calvert, der den verletzten Sven Ehrig (Muskelfaserriss) vertrat, schrieb mit seinem Einsatz in der Schlussphase sogar Geschichte: Zum ersten Mal lief mit dem 34-jährigen Co-Trainer der THW-U23 ein Australier in der Champions League auf.

"Es war unglaublich. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Einsatz bekommen habe. Und ich habe jeden Moment genossen", gab Calvert anschließend zu Protokoll. "Ein bisschen enttäuscht" sei er darüber, dass er sich nicht in die Torschützenliste eintragen konnte. "Aber dafür habe ich es ja mit einer Zeitstrafe in die Statistik geschafft", sagt er lachend.

Debütant Wäger : "Nie damit gerechnet"

Der 20-jährige Philipp Wäger, den THW-Trainer Filip Jicha als "Allrounder" für Linksaußen und den linken Rückraum mitgenommen hatte, krönte sein Debüt bei den Profis mit dem Treffer zum 31:20 kurz vor Schluss, das mit geballten Fäusten und Jubelstürmen auf der Kieler Bank gefeiert wurde.

"Wenn die Mannschaft so hinter einem steht und sich so sehr für einen freut, wenn man dann auch noch ein Tor wirft, dann ist das ein ganz besonderes Erlebnis", sagte er. "Ich hätte nie damit gerechnet, so etwas wie den heutigen Abend überhaupt einmal erleben zu dürfen. Ich habe nach dem Spiel unglaublich viele Nachrichten bekommen von Menschen, die sich mit mir freuen - und über jede einzelne habe auch ich mich sehr gefreut."

Kurztrip kam bei den Spielern gut an

Direkt nach dem Spiel ging es für den THW-Tross via Charterflug wieder nach Kiel. An- und Abreise am Spieltag - auch das war ein Novum zu Beginn dieser Saison unter Corona-Bedingungen. Aber eines, das für Pavel Horak durchaus gerne zur Gewohnheit werden dürfte. "Ich habe mich vor der Tour gefragt, wie ich das verkraften kann. Es passiert ab und an, dass der Körper auf die Belastungen der Reise nicht gut reagiert", sagte der 37-jährige Abwehrexperte der Kieler nach der Partie. "Aber heute war es anders, ich habe alles gut überstanden - vielleicht gerade auch deshalb, weil alles so schnell ging."

Vielleicht aber auch, weil er Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler nur phasenweise im Innenblock vertrag. "Mein Körper fühlt sich gut an - ich musste allerdings ja auch nicht so viel laufen ", sagte er lachend.

Letzte kurze Atempause am Wochenende

Sagosen, der sich im linken Rückraum mit Domagoj Duvnjak abwechselte, freute sich jedenfalls schon wieder auf eine kurze Handball-Pause: "Jetzt freue ich mich auf ein freies Wochenende - es wird für lange, lange Zeit das letzte sein", sagte er.

Nach dem Champions-League-Heimspiel gegen Nantes am Donnerstag geht es für die Zebras mit dem Supercup zwei Tage später in Düsseldorf und der nächsten Königsklassen-Reise nach Celje (Donnerstag, 1. Oktober), gefolgt vom Bundesliga-Start am 4. Oktober zu Hause gegen Erlangen Schlag auf Schlag. Spiele im Drei- bis Vier-Tages Rhythmus. Sorgenfalten treibt dieses Programm Sagosen aber keine auf die Stirn. Eher leuchten die Augen voller Freude: "Endlich wieder Handball", sagt er.

Landin wird Freitag untersucht

Eine Sorge nahmen die Kieler aber doch mit in die Heimat: Die um Torhüter und Welthandballer Niklas Landin. Der Däne hatte sich beim Aufwärmen verletzt, eine Kniezerrung, hieß es am Donnerstagabend. Am Freitag soll Landin in Kiel genauer untersucht werden.

