Neben dem FC Barcelona ( Spanien), Telekom Veszprém ( Ungarn) und Aalborg HB aus Dänemark, dem Wunschgegner von THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, heißen die Gegner der Zebras in der kommenden Saison der Königsklasse HBC Nantes ( Frankreich), Motor Zaporozhye ( Ukraine), RK Celje ( Slowenien) und RK Zagreb ( Kroatien). Sowohl für den Slowenen Miha Zarabec als auch den kroatischen THW-Kapitän Domagoj Duvnjak wird es also Duelle mit ihren Heimatklubs geben.

In der Gruppe A trifft der deutsche Vizemeister SG Flensburg-Handewitt auf Paris Saint-Germain ( Frankreich), Vardar Skopje ( Nordmazedonien), Vive Kielce (Polen), den FC Porto ( Portugal), Pick Szeged ( Ungarn), Meshkov Brest ( Weißrussland) und Elverum HB aus Norwegen.

Handball-Champions-League : Saisonbeginn am 16./17. September

Nach jetzigem Planungsstand der Europäischen Handballföderation (EHF) sollen die Gruppenspiele am 16./17. September beginnen. Neu ist, dass ab dieser Spielzeit Mittwoch und Donnerstag als feste Spieltage vorgesehen sind.

Die Gruppenphase endet – unter der Voraussetzungen, dass es keine weiteren coronabedingten Verzögerungen oder Absagen gibt – am 4. März. Neu ist auch, dass künftig nicht mehr nur die beiden Gruppensieger, sondern auch die jeweils Zweitplatzierten direkt ins Viertelfinale einziehen.

Die Teams auf den Rängen drei bis sechs kämpfen in einer Playoff-Runde (31. März bis 8. April) um den Einzug in die Runde der letzten Acht (12.-20. Mai). Die Siebt- und Achtplatzierten scheiden aus.

Die bislang untergeordneten Gruppen C und D wurden ersatzlos gestrichen. Zwei Wochen später als zuletzt, am 12./13. Juni 2021, steht in der Kölner Lanxess Arena das Final Four auf dem Programm. Kurios: Am 28./29. Dezember, wenn die Gruppenphase pausiert, wird das Final Four der abgelaufenen, durch die Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Spielzeit in Köln nachgeholt.

