Gegen den HC Erlangen hat der THW Kiel vor dem Duell am Mittwoch (18.30 Uhr) eine makellose Bilanz vorzuweisen. Doch die Franken gehen selbstbewusst in das Duell mit dem Rekordmeister. Ein Kampfakt gegen Magdeburg gibt ihnen Selbstvertrauen. Und der THW? Will mit seinem Nordrivalen Schritt halten.