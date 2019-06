Kiel

Und auch die dritte Auszeichnung ist fest in norddeutscher Hand: Rasmus Lauge von der SG Flensburg-Handewitt wurde als Spieler der Saison ausgezeichnet.

Vierte Auszeichnung für Alfred Gislason

Alfred Gislason wird die Ehre nach 2002, 2009 und 2012 zum vierten Mal zuteil. Der 59-jährige Isländer hat in dieser Saison zum sechsten Mal den DHB-Pokal mit dem Kieler Rekordmeister gewonnen und zudem im EHF-Cup triumphiert. Mit derzeit 60:6 Punkten liegt die Mannschaft darüber hinaus in der Bundesliga vor dem letzten Spieltag am Sonntag auf Platz zwei und könnte Spitzenreiter Flensburg-Handewitt noch abfangen, wenn die SG beim Bergischen HC stolpert.

Ehrung durch den ehemaligen THW-Profi Klaus Elwardt

"Torwart der Saison" ist zum zweiten Mal nach 2017 Niklas Landin. Der 30-jährige Däne ist die klare Nummer eins im Tor des THW, hatte maßgeblichen Anteil am bisherigen Double und feierte mit der Nationalmannschaft zudem im Januar den WM-Titel und die Nominierung für das WM-Allstar-Team. Landin und Gislason bekommen ihre Auszeichnungen vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag (15 Uhr) von Klaus Elwardt, Mitglied des HBL-Präsidiums der DKB HBL und ehemaliger THW-Profi, überreicht.



