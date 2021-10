Berater von Sander Sagosen macht Druck auf den THW Kiel im Vertragspoker

Kiel/Trondheim

Spielt die eine Seite schon ihren ersten Trumpf in einem möglichen Vertragspoker zwischen dem THW Kiel und Superstar Sander Sagosen aus? Noch hat der 26-Jährige einen Vertrag bei den Zebras bis zum Sommer 2023. Doch Sagosens Berater Arnar Freyr Theodórsson ließ jetzt verlauten: „Ich gehe davon aus, dass Sander zwischen Januar und Juni nächsten Jahres über die Zukunft entscheiden wird. Es kann früher sein, wenn Kiel uns das gewünschte Angebot macht. Dann könnte es morgen sein.“

Szilagyi: „Haben früh nach Olympia erste Gespräche geführt“

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi bestätigte am Sonntag nach dem Minden-Spiel: „Wir haben sehr früh nach Olympia erste Gespräche geführt. Unsere gemeinsame Zeit war länger angelegt als nur bis 2023. Er fühlt sich wohl bei uns. Nur beim Faktor Heimatstadt können wir nicht mithalten.“

Spekulationen um Rückkehr nach Norwegen

Anlass für Theodórssons Aussagen auf dem norwegischen News-Portal „Verdens Gang“ (VG) waren Spekulationen über eine Rückkehr Sagosens zu seinem Heimatklub Kolstad Håndball (wir berichteten), mit Papa Erlend Sagosen im Trainerstab. Der Klub aus Trondheim will bis 2024 ein Handball-Großprojekt zum Laufen bringen und stärkster Verein des Landes werden. „Es wäre ja sehr seltsam, wenn sie Sander nicht zu Hause haben wollten“, sagte Arnar Freyr Theodórsson, bei dem auch die Bundesliga-Akteure Magnus Rød (SG Flensburg-Handewitt) und Magnus Gullerud (SC Magdeburg) sowie die halbe norwegische Nationalmannschaft unter Vertrag stehen.

Bei den Verhandlungen zwischen Sagosens Management und dem THW Kiel gehe es nach Aussagen des Managers um verschiedene Faktoren, auch um das Gehalt, das sich an der Förde monatlich auf geschätzte 40 000 Euro netto beläuft. „Über das Gehalt in Kiel kann er sich nicht beklagen, aber in anderen Klubs könnte er mehr Geld verdienen“, sagte Theodórsson. THW-Manager Szilagyi beklagt den „heftigen Druck“, der in Norwegen auf Sagosen ausgeübt werde: „Sander hat sich noch nicht entschieden. Aber er lernt jetzt die Kieler Arena, die Atmosphäre ohne Corona kennen. Wir werden nicht mit Mäzenen konkurrieren. Aber es ist schon heftig, wenn in Norwegen der Eindruck erweckt wird, ohne Sander werde es das Kolstad-Projekt nicht geben. Das ist eine sehr schwierige Situation für ihn.“

Und was sagte Sagosen am Sonntag selbst? „Ich liebe alles in Kiel. Unendlich! Die Halle, das Team, die Stimmung. Das ist ein Traum für jeden Handballer.“ Ob er sich vorstellen könne, länger als bis Sommer 2023 in Kiel zu spielen? Ein kurzes Zögern, dann: „Das Projekt in Kolstad ist sehr interessant. Jetzt habe ich 100 Prozent Fokus auf Kiel, habe noch eineinhalb Jahre Vertrag und will mir nicht ständig Gedanken machen.“ Fortsetzung folgt.