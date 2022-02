Am Sonntag tritt der THW Kiel in Düsseldorf beim Bergischen HC an. Die Bergischen Löwen haben sich gerade aus einer Abwärtsspirale geworfen, sind am Mittwoch mit einem 33:27 gegen Göppingen in die Rückrunde gestartet. Nationalspieler Lukas Stutzke hat nun die „Bonuspunkte“ gegen Kiel im Visier.