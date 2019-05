Pokalsieger plus EHF-Cup-Sieger gleich Double. Aber der THW Kiel will mehr, will Titel Nr. 21 in der Handball-Bundesliga, will die SG Flensburg-Handewitt noch abfangen, ein Handball-Märchen schreiben. „Wir sind noch nicht fertig“, sagt Viktor Szilagyi, Sportlicher Leiter der Zebras.