Kiel

„Jaaaaa“, brüllt Nikola Bilyk durch die Trainingshalle im Leistungszentrum Altenholz. Ganz so inbrünstig wie der Jubel nach einem Tor kommt der Schrei nicht, für ein überzeugendes Jubel-Bild des Österreichers erfüllt er aber seinen Zweck.

Augenringe werden weggeschminkt

Nur drei Meter weiter erlebt auch Kapitän Domagoj Duvnjak eine nicht alltägliche Situation. Make Up Artist Natalie Zwetzig bereitet den Kroaten auf das Portrait-Shooting für seine Autogrammkarten vor. Augenringe aufhellen, pudern gegen den Glanz. „Das spart später bei der Bildbearbeitung viele Stunden“, erklärt Zwetzig. „Und auch für das Gefühl ist das Schminken oft wichtig. Sportler zeigen sich oft nicht so gerne vor der Kamera. Da ist es wichtig, dass sie merken, dass sie in Händen sind, die sie von der besten Seite zeigen.“

Nach dem Foto-Marathon mit sechs Fotografen und zwei Kamerateams an fünf Sets, der sich am Sonnabend bis in die Abendstunden erstreckte, gibt es in der Knochenmühle Saisonvorbereitung am Sonntag einen weiteren Lichtblick für die Zebras. Trainer Filip Jicha gab seinen Schützlingen nach der ersten Trainingswoche einen Tag frei.

