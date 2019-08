3, 2, 1, Bundesliga! Am Sonntag geht es für den THW Kiel so richtig in die Saison. (Fast) vergessen ist der Supercup. In der Bundesliga will das Team von Chefcoach Filip Jicha in der Sparkassen-Arena (16 Uhr/Liveticker auf KN-online) gegen Frisch Auf Göppingen die ersten zwei Zähler einfahren.