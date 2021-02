Kiel/Leipzig

Re-Start in der Bundesliga, oder so ähnlich zumindest. Gleich fünf Partien des aktuellen Spieltages wurden abgesagt – WM-Kater. Der THW (22:2 Punkte) ist Dritter, hat zwei Nachholspiele Rückstand auf Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (25:3), Leipzig ist Sechster (17:13). Welten trennen beide Mannschaften, auch wenn Jicha warnt: „Leipzig ist immer unangenehm, spielt eine aggressive Abwehr, kann uns an einem guten Tag schlagen.“ So einen guten Tag hatten die Sachsen in zwölf Aufeinandertreffen allerdings erst einmal, beim 34:25 im Mai 2017. In der abgebrochenen Vorsaison gab es nur ein Kräftemessen, das der THW in Kiel mit 27:26 für sich entschied.

Jicha blickt voraus, selten zurück, beißt sich beispielsweise in der am Donnerstag trotz des Elf-Tore-Sieges schwankenden Chancenauswertung (18 Fehlwürfe) nicht fest. Der Weg ist eben das Ziel: „Eine 100-Prozent-Quote ist unmöglich. Wichtig ist mir die Energie, die Vorbereitung der Würfe.“ Und die Energie war am Donnerstag in der Wunderino-Arena spürbar.

Bei den Spielern, die auf der Bank geschont wurden – die Weltmeister Niklas und Magnus Landin sowie der Norweger Sander Sagosen –, und bei den Spielern auf dem Feld. „Wir sind topfit, hatten nach zehn Minuten dennoch mit der Luft zu kämpfen“, sagte beispielsweise Kreisläufer Patrick Wiencek. „Einige Fehler müssen wir noch abstellen. Es war ein komisches Gefühl, nach so langer Vorbereitung wieder zu spielen. Leipzig wird ein hartes Spiel.“

Auch Rückraumspieler Oskar Sunnefeldt freute sich, nach der WM wieder beim THW an Bord zu sein: „Ich freue mich, dass wir nach der langen Pause auf solch einem Level spielen konnten.“ Für Sonntag seien die Landin-Brüder laut Jicha „bereit“. Lediglich hinter dem Einsatz von Sander Sagosen (Beckenprellung) stehe noch ein Fragezeichen.

Zehn Corona-Fälle in Leipzig

In Leipzig herrschte über die Winter- und WM-Pause viel Bewegung. Nach einem famosen 7:1-Saisonstart musste die Mannschaft von Trainer André Haber ein Tal durchschreiten, hatte mit Verletzungspech und Anfang November mit Corona-Infektionen bei Haber selbst und neun Akteuren zu kämpfen. Der siebenmalige Nationalspieler Maximilian Janke wechselte mit sofortiger Wirkung zu GWD Minden, Linkshänder Ákos Széles wurde an den ungarischen Erstligisten Veszprémi KKFT Felsöörs ausgeliehen. Außerdem gab Nationalspielmacher Philipp Weber seinen Wechsel nach Magdeburg am Saisonende bekannt.

Unstete oder klare Verhältnisse in der Stadt der Montagsdemonstrationen von 1989? Alen Milosevic, Kapitän des Klubs von der Deutschen Hochschule für Körperkultur, demonstriert erst einmal Gelassenheit: „Wir fahren da nicht hin, um aus der Halle geschossen zu werden. Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird und es dankbarere Aufgaben für ein Auftaktspiel gibt. Aber ich denke, wenn wir eine gute Abwehr stellen und unsere taktischen Vorgaben umsetzen, haben wir auch in Kiel eine Chance.“

Witze und Roscheck wieder an Bord

Auch die Rhein-Neckar Löwen bekamen beim 23:28 die Leipziger Unberechenbarkeit zu spüren. In Kiel ist der SC auf jeden Fall wieder komplett. Luca Witzke (Knorpelschaden Knie) und Bastian Roscheck (Haarriss im Wadenbeinköpfchen) stehen wieder voll im Saft. Für Abwehrchef Roscheck ist es der „vorerst“ letzte Auftritt an der Förde. Der 29-Jährige verlässt Leipzig nach acht Jahren – mit unbekanntem Ziel.