Kiel/Paris

Als sich der Bengalo-Nebel in Paris verzogen hatte, blieb ein Gewitter. Die Ultras von Paris Saint-Germain verpackten das Understatement ihres „Ici c’est Paris“-Slogans („Hier ist Paris“) mit der rohen Wucht ohrenbetäubender, 60 Minuten lang anhaltender Gesänge. Der THW Kiel durchschritt diesen Handball-Hades mit Würde, taktischer Finesse, erspielte sich ein 30:30-Unentschieden, das nach den Kräfteverhältnissen des Tages ein Sieg hätte sein können. Hätte sein müssen. Am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr) empfangen die Zebras PSG zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League und setzen dabei alle Hoffnungen auf ihre Fans. Auf die „weiße Wand“.

Reinkind: „Die weiße Wand wird heiß sein“

Der Preis ist heiß. Nicht weniger als der Einzug ins Final Four der Königsklasse in Köln (18./19. Juni), der Einzug ins Halbfinale, um das sich in der Runde der letzten Acht auch europäische Größen wie der FC Barcelona oder Telekom Veszprém bewerben. Ebenso „heiß wird die weiße Wand sein“, wenn es nach THW-Linkshänder Harald Reinkind geht. Und auch wenn das Publikum in der 10 285 Zuschauern Platz bietenden Wunderino-Arena nicht unbedingt für Pyrotechnik, Megafone und Ultra-Fangruppierungen bekannt ist, sagt THW-Kapitän Domagoj Duvnjak: „Ich freue mich riesig auf das Rückspiel. Wir brauchen einen Hexenkessel, eine Hölle.“

Gerade erst, beim Pokalsieg der Zebras in Hamburg, hatte sich die spannende Symbiose aus der THW-Equipe und der „weißen Wand“ eindrucksvoll gezeigt. Und sofort nach dem Abpfiff des Hinspiels an der Seine äußerten sich die Kieler Protagonisten einhellig: PSG solle, müsse, werde in Kiel den Hades durchschreiten müssen. Das klang dann so: „Wir wollen nach Köln. Wir brauchen die Fans, wir brauchen die weiße Wand“ (Patrick Wiencek). „Ich bin richtig aufgeregt vor dem Rückspiel und hoffe, dass Kiel für Paris eine Hölle wird“ (Sander Sagosen). „Ich hoffe auf eine mindestens so laute Wunderino-Arena“ (THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi).

Sander Sagosen im Hinspiel am Mittwoch in Paris. Quelle: Kevin Domas

Nach einer Begegnung für Taktik-Feinschmecker ahnte PSG-Trainer Raúl González jedenfalls schon, was die Stunde geschlagen hat: „Wenn wir in Kiel eine Chance haben wollen, müssen wir noch besser vorbereitet sein als vor dem Hinspiel. Wir waren vorbereitet, zum Beispiel auf ihr Überzahlspiel. Aber sie waren einfach gut.“

„Wir müssen sehr vorsichtig sein und müssen das Hinspiel jetzt schnell aus dem Kopf kriegen“, lautete die erste Handlungsanweisung von THW-Cheftrainer Filip Jicha an seine Spieler, der sogleich versuchte, den Finalcharakter herauszustellen. „Wir werden in Kiel nicht gleich loslegen und mit sechs, sieben Toren in Führung gehen. Das wird wie ein Finale, und jetzt brauchen wir die Fans unbedingt. Wir sind stolz auf unsere Fans und wollen noch einen Tick stolzer sein“, so der Tscheche weiter.

Der THW Kiel und die weiße Wand – eine Liebesgeschichte, die um ein Kapitel fortgeschrieben werden könnte. Jicha: „Das ist die Energie, die wir benötigen, damit wieder eine deutsche Mannschaft nach Köln kommt.“

Rund 700 Tickets für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (19. Mai, 20.45 Uhr) zum Preis von 16 (Stehplatz) bis 34 Euro sind noch unter www.thw-tickets.de, in der THW-Fanwelt (Ziegelteich) sowie an den Vorverkaufsstellen bei Citti oder Famila erhältlich.