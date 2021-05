Kiel

Der Name prickelt auf der Zunge wie ein Dom Pérignon. Paris. Saint. Germain. Die französische Übermacht ist am Mittwoch zu Gast beim THW Kiel. Der Name prickelt nicht weniger, gehen doch die Zebras als Titelverteidiger in dieses Viertelfinal-Hinspiel der Handball-Champions-League.

Gipfeltreffen: Deutscher Rekordmeister und Königsklassen-Champ trifft auf den Vorjahres-Dritten und Serienmeister der letzten sechs Jahre, der auch in dieser Saison die Tabelle der französischen Ligue Nationale anführt. Beide Kontrahenten eint ein Ziel: das Final Four in Köln am 12. und 13. Juni. Doch während PSG am vergangenen Freitag zu einem ungefährdeten 41:28 in Limoges kam, musste der THW am Sonntag erst noch eine Bundesliga-Grenzerfahrung bei den Füchsen Berlin überstehen (28:26) und hat zwei Tage weniger Zeit, sich auf das K.o.-Spektakel vorzubereiten.

"Ich finde, dass wir besser spielen"

Apropos Spektakel: THW-Linksaußen Rune Dahmke erwartet „120 Minuten Kampf und Leidenschaft“. Linkshänder Harald Reinkind hat analysiert: „Ich finde, dass wir besser spielen als Paris. Sie haben sehr gute Individualisten, spielen aber nicht immer so gut zusammen. Das könnte der Schlüssel sein.“ Individualisten wie ein Jahrgangs-Champagner – Ex-Welthandballer Mikkel Hansen im linken Rückraum, der mit 72 Toren auf Rang vier der aktuellen Königsklassen-Torjägerliste liegt. Linkshänder Nedim Remili (49 Tore), Linksaußen Dylan Nahi (48), Kreisläufer Kamil Syprzak (45) oder der 2,15-m-Rückraum-Riese Dainis Kristopans (29). Eine echte Tormaschinerie. „Sie lassen normalerweise viele Tore rein, aber werfen auch oft selbst 40 oder mehr. Es ist wichtig, nicht zu viele Fehler zu machen, damit wir sie unter 30 Toren halten können“, weiß Reinkind und schiebt mit Nachdruck hinterher: „Wir wollen unbedingt nach Köln, wollen unseren Titel verteidigen.“

Lautet das Motto "U30"?

U 30 könnte also das Stichwort lauten. Unter 30 ist THW-Rechtshänder Niclas Ekberg allerdings nicht mehr. 32 Jahre alt, 71 Tore in der aktuellen Königsklassen-Spielzeit (Rang fünf), bodenständiger Ballkünstler auf der Rechtsaußen-Position. Der Schwede rechnet wie Reinkind: „Die Abwehr wird wichtig. Weniger als 30 Gegentore wäre eine top Ausgangslage. Die Kapazität ist da, jeden auf der Welt zu schlagen.“ Sagt Ekberg, meint es ausdrücklich auch angesichts des Ausfalls von Superstar Sander Sagosen, der weiterhin durch einen Infekt mit einhergehendem Fieber ans Bett gefesselt ist. „Er fehlt uns. Unser Kader ist so zusammengestellt, dass wir tatsächlich gut sind, wenn alle an Bord sind“, betont THW-Chefcoach Filip Jicha. „Es ist brutal, wenn drei im Rückraum fehlen. Ich will wieder in Köln dabei sein. Aber dafür müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen und Weltklasse zeigen. In Berlin waren alle sehr gut.“ Rekonvaleszent Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) und Sagosen fehlen, Steffen Weinhold (Muskelverhärtung) geht gehandicapt in die Partie.

Niclas Ekberg warnt vor dem Pariser Ü-Faktor. Ü wie Überraschung: „Paris ist unberechenbar“, so Ekberg. „Ein Remili kommt plötzlich auf irgendwelche geniale Ideen. Für mich sind solche Spiele eine große Freude.“ 244 Tore hat das schwedische „Uhrwerk“ der Kieler mit der magischen linken Hand und der Siebenmeter-Coolness in dieser Saison bereits erzielt. Der beste Niclas Ekberg aller Zeiten? Der zweifache Familienvater zögert: „Ich hoffe, dass der beste Niclas Ekberg erst noch kommt. Aber ja, ich fühle mich fit, muss mir wenig Gedanken über meinen Körper machen. Die letzten eineinhalb, zwei Jahre waren sehr, sehr gute Jahre.“

Mit Niederlagen gegen Flensburg und Brest hatte sich Paris einen Fehlstart in die Gruppenphase geleistet, belegte am Ende hinter der SG Platz zwei in Gruppe A. „Aber zuletzt waren sie in den Gruppenspielen und im Achtelfinale (gegen RK Celje, d. Red.) wieder richtig gut“, sagt Sander Sagosen über seine ehemaligen Kollegen. Prickelnder Champagner? Für Jicha eher iberische Schärfe: „Paris spielt auf spanische Art, viel Zwei-gegen-Zwei, in Kleingruppen, mit guter Präzision in den Räumen“, sagt der Tscheche. Die jüngste Statistik spricht gegen den THW Kiel. Von den letzten sieben Duellen konnten die Zebras nur eines gewinnen. Es ist angerichtet: À votre santé!