Kiel/Szeged

Als der Tross des THW Kiel am Mittwochnachmittag mit seiner Chartermaschine vom Flughafen Kiel-Holtenau abhob, war das auch ein Start in ein neues Handball-Zeitalter. Zumindest in Ungarn. Denn am Donnerstag (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) geht es für die Zebras beim ungarischen Meister Pick Szeged nicht nur um zwei immens wichtige Punkte in der Champions League. Der viermalige Königsklassen-Champion ist an diesem späten Donnerstagabend auch ein Ehrengast der besonderen Art.

Pick-Arena bietet 8300 Fans Platz

Denn der Verein aus der 160 000-Einwohner-Stadt im Dreiländereck mit Serbien und Rumänien geht im Kräftemessen mit dem ewigen Rivalen vom Balaton, Telekom Veszprém, den nächsten Schritt. Mit dem Match gegen den THW Kiel wird am Donnerstag die neue, komplett barrierefreie High-Tech-Multifunktionshalle „Pick Arena“ eingeweiht, die 8300 Fans Platz bietet und zudem ein Internat und einen Trainingskomplex beherbergt. Die Spiele in der 3200 Zuschauer fassenden Városi Sportcsarnok sind damit Geschichte.

„Das wird ein Riesenevent, für das der THW ein würdiger Gegner ist. Halb Ungarn wird gefühlt dabei sein. Es geht aber nicht nur um die Zuschauerzahl. Die neue Halle hebt den Klub auf eine neue Ebene. So eine Arena hat kaum ein Klub in Europa“, sagt Sebastian Frimmel. Der 25-jährige Österreicher kam im Sommer von den Kadetten Schaffhausen nach Szeged, beerbte auf der Linksaußen-Position Klub-Legende Jonas Källman, der seine Karriere bei Benfica Lissabon ausklingen lässt. Frimmel, der die Koordinaten seines Lebens auf dem trickreichen rechten Wurfarm trägt, ist derzeit mit 36 Treffern drittbester Torschütze seines Teams, tritt auch als Siebenmeterschütze in Erscheinung.

Und der 73-malige österreichische Nationalspieler (203 Tore) macht keinen Hehl aus den kurz- und langfristigen Zielen seines Klubs: „Ein Sieg am Donnerstag wäre doch ein perfektes Ende für dieses Event. Es wird knapp, es wird ein heißes Duell. Beide brauchen und wollen die Punkte um jeden Preis. Wir wollen unbedingt Erster oder Zweiter in der Gruppe werden und direkt ins Viertelfinale einziehen. Denn der Weg ins Final Four ist sonst lang. Wir wollen nach Köln“, so Frimmel. Fünfmal hat Pick Szeged bisher die Runde der letzten Acht erreicht, das Halbfinale jedoch stets verpasst.

Frimmel träumte als Kind von der Bundesliga

Als Kind habe er, sagt Sebastian Frimmel, „davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen“. Doch für den linken Flügelspieler ergab sich ein anderer Weg. „Ich konnte in Schaffhausen unter nicht allzu großem Druck drei Jahre lang Erfahrung sammeln, hatte auch international viele Spielanteile. Dann brauchte ich eine neue Herausforderung und bin zu einem Top-Klub gewechselt. Aber ich würde schon gern irgendwann noch einmal in der Bundesliga spielen“, sagt der 25-Jährige und lacht. Noch läuft der Vertrag des Österreichers, der mit dem Kieler Nikola Bilyk befreundet ist („Wir sehen uns leider nicht so oft, sprechen aber über alles“), bis Sommer 2023. „Szeged hat ein cooles Zentrum, hat viele Sonnentage. Mir gefällt es.“

Gefallen würde Frimmel auch ein Sieg gegen Kiel. Man müsse „extrem kompakt in der Abwehr stehen“, das Kieler Tempospiel „mitgehen oder nicht zulassen“, vorne „die größten Stärken ausspielen“. In erster Linie also das Spiel über den starken Kreisläufer Bence Banhidi. Szeged wird in schwarz-goldenen Sondertrikots auflaufen, der Anwurf wurde extra für den besonderen Anlass auf 20.45 Uhr verschoben. Es ist alles angerichtet für eine denkwürdige Handball-Party in Ungarn.

Der THW und sein Cheftrainer Filip Jicha haben allerdings ganz andere Pläne. „Dass Szeged so ein Spiel gerade gegen uns spielen will, zeugt von großer Wertschätzung“, sagt der Tscheche zunächst diplomatisch, um dann zu ergänzen: „Aber wir wollen gern die Rolle des Partycrashers einnehmen, das Spiel nach unseren Regeln gestalten. Meine Spieler sind heiß genug für die hitzige Atmosphäre dort.“ Jicha muss jedoch auch die Belastung seines Kaders im Blick haben, denn schon am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Rhein-Neckar Löwen in Kiel. „Natürlich ist es meine Aufgabe, die Belastung zu steuern, aber wir wollen auf beiden Hochzeiten gut tanzen, hungrig bleiben, uns gut präsentieren, punkten. Keine Ausreden! Wenn das nicht klappt, wäre ich schon enttäuscht.“