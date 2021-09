Kiel

Børge Lunds erste Rückkehr nach Kiel als Cheftrainer führt über Umwege. Am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) tritt der norwegische Meister und Pokalsieger Elverum Håndball in der Champions League beim THW Kiel an. Der Weg von Chefcoach Lund und seinem Team führte am Dienstag ab 6.30 Uhr über Oslo, Zürich und Hamburg nach Kiel. Eine weite Reise zurück in die eigene Vergangenheit.

2007 kamen Lund und Jicha gemeinsam zum THW Kiel

Im Sommer 2007 wurden Lund (42) und der heutige THW-Cheftrainer Filip Jicha (39) als Neuzugänge beim THW Kiel vorgestellt. Der Norweger blieb drei Jahre, gewann unter Trainer Noka Serdarusic die Champions League (2010), dreimal in Folge die Meisterschaft (2008 – 2010), zweimal den DHB-Pokal (2008, 2009). Nach Stationen bei den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin zog es Lund mit Ehefrau Tone und Sohn Lukas (15) zurück in seine Heimat. Im nordnorwegischen Bodø fungierte der Rückraum-Rechtshänder zunächst als Spielertrainer, führte seinen Klub zum ersten Pokalsieg eines Teams aus Nordnorwegen. 2016 beendete Lund seine aktive Karriere, ist seitdem Co-Trainer von Christian Berge beim Vizeweltmeister von 2017 und 2019. 2020 wechselte er nach Elverum und holte prompt das Double.

Lesen Sie auch THW Kiel nach dem Derby: Katerstimmung und Kieler Perfektion

„Es ist cool, dass eine norwegische Mannschaft wieder mal auf den THW trifft. Meine Spieler kennen den THW nur aus dem Fernsehen. Wir kommen ohne Druck“, sagt der Familienvater und Coach des jüngsten Königsklassen-Teams. Lund als Trainer spiegelt frappierend den Spieler Lund. Der 1,96 Meter große Spielmacher war eher besonnener Stratege denn extrovertierter Lautschläger. Waren die vielen Tattoos eher Spiegelbild der Seele, so konterkarierte Lund schon damals schnell das vermeintliche Enfant-terrible-Image. Auch an der Seitenlinie ist der Norweger besonnen, analytisch, entwickelt Spieler.

Zur Galerie Von 2007 bis 2010 war Børge Lund Spieler des THW Kiel, gewann 2010 an der Seite von Filip Jicha den Champions-League-Titel, wurde dreimal deutscher Meister.

„Ich arbeite gern mit jungen Spielern, auch wenn die mangelnde Erfahrung in der Champions League sicher ein Nachteil ist.“ Beispiel Dominik Máthé. Elverum holte den ungarischen Nationalspieler im Sommer 2020 aus Balatonfüred, im Sommer 2022 wechselt der 22-jährige Regisseur zu Paris Saint-Germain. „Er kann einer unserer Schlüsselspieler sein. Aber wo uns Erfahrung und die nötigen Kilos fehlen, müssen wir über die Breite und Tempo kommen.“ Den THW schätzt Lund „noch stärker als im letzten Jahr“ ein. „Filip macht richtig gute Arbeit, ihre größte Stärke ist die Deckung. Es wird cool, sich mit Kiel zu messen und zu lernen.“ Und dann lacht das Ex-Zebra: „Wir haben vielleicht eine kleine Chance.“

Der Musikfan hat die Schönheit der Küste Nordnorwegens gegen den Wald des Landesinneren eingetauscht. Die 21 000-Einwohner-Kommune, in der der zwölfmalige norwegische Meister beheimatet ist, liegt rund 150 Kilometer nördlich von Oslo und 80 Kilometer südöstlich von Lillehammer in der Landschaft Østerdalen. „Tone, Lukas und ich fühlen uns sehr wohl hier, man ist schnell in der Natur zum Spazierengehen oder Skifahren.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gab es denn bereits Kontakt zu seinen Kieler Schützlingen aus der Nationalmannschaft – Sander Sagosen und Harald Reinkind? „So viel Kontakt haben wir nicht. Aber die beiden sind super Typen, sehr bodenständig“, schwärmt Lund, dem es als erstem Norweger überhaupt gelungen war, Handball-Champions-League-Sieger zu werden. Einen kleinen „Kontakt“ gab es dann aber doch. „Beide haben mir gerade einen großen Gefallen getan“, sagt Lund und grinst. Sagosen und Reinkind nahmen ein Gratulationsvideo für Lund-Filius Lukas zur Konfirmation auf.