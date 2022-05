Paris

Am Sonnabendmorgen versammelte Nikola Karabatic seine Familie zu einem ausgedehnten gemeinsamen Frühstück – ein Meisterfrühstück. Mit 37:33 hatte Paris Saint-Germain am Vorabend in der französischen Liga Montpellier HB besiegt. Der 25. Sieg im 25. Liga-Spiel. Der Titel ist dem Hauptstadt-Klub nicht mehr zu nehmen. Es ist der achte in Folge. Nun strebt Paris nach der perfekten Saison.

„Ich habe es ruhig angehen lassen", sagt Nikola Karabatic. „Ich wusste ja, dass wir Mittwoch ein wichtiges Spiel haben.“ Wenn jemand im Handball der vergangenen 20 Jahre der Perfektion nächstmöglich gekommen ist, dann ist er es. Welthandballer 2007, 2014 und 2016, dreifacher Olympia-Sieger, dreifacher Champions-League-Sieger. In seinen 21 Profi-Spielzeiten in Frankreich, Deutschland und Spanien wurde er 20-mal nationaler Meister. Und spielte stets eine tragende Rolle in Abwehr und Angriff. Er kann es sich leisten, in seiner beeindruckenden Titel-Sammlung Unterschiede zu machen. Die Olympia-, WM- und Champions-League-Sieger-Medaillen lagern in einem Bankschließfach. „Sonst hätte ich Angst, dass sie jemand klaut“, erzählt er. Die Meister-Medaillen aus Montpellier, Kiel, Barcelona und Paris bewahrt er zu Hause auf. „Die Kinder spielen gerne damit und wollen dann wissen, wann ich sie wo gewonnen habe.“

Karabatics großes Ziel: Champions-League-Sieger mit Paris

Nur zu gern würde Karabatic Ende Juni sein Schließfach wieder öffnen, um eine weitere Medaille hineinzulegen. Denn mit PSG hat der 38-Jährige die Champions League noch nie gewonnen. Fünfmal stand der von Katar gesponserte Fußball-Klub mit Handball-Abteilung in den vergangenen sechs Jahren im Final Four in Köln. 2017 gelang der Sprung ins Finale. Karabatic war mit fünf Treffern bester Schütze seines Teams, das aber mit 23:24 hauchdünn Vardar Skopje unterlag. Vergangene Saison scheiterte Paris im Halbfinale an Aalborg Håndbold.

Der letzte Schritt auf Europas Thron scheint dem Star-Ensemble so schwer zu fallen wie sonst keiner. Was fehlt? „Gute Frage. Jedes Mal nicht viel“, sagt Karabatic. „Um die Champions League zu gewinnen, braucht man auch ein bisschen Glück. Ein Rezept habe ich auch nicht. Man muss an seine Chance glauben.“

Extra-Schichten im Kraftraum machen die lange Weltklasse-Karriere möglich

Diesen Glauben verkörpert Karabatic trotz des fortgeschrittenen Handballer-Alters nach wie vor wie kein Zweiter – wenn es drauf ankommt. Wenn ohnehin alles glatt läuft, wird Karabatic auch mal in der Abwehr auf der Außenbahn geschont. Dann wirkt der einstige alles überstrahlende Kraftprotz fast unscheinbar. Braucht es aber einen Anführer, verwandelt er sich automatisch in den Spieler, der mit grenzenlosem Willen und riesiger Erfahrung alles an sich reißt und Partien entscheiden kann. „Auf dem Feld habe ich immer noch so viel Spaß, Druck und Stress wie vor zehn Jahren“, sagt er.

Dass Karabatic mit 38 Jahren und trotz seines schonungslosen Spielstils noch immer auf Weltklasse-Niveau agiert und auch ein Kreuzbandriss 2019 ihn nicht lange stoppen konnte, kommt nicht von ungefähr. Medizinische Sonderbetreuung ist ihm in Paris garantiert. Der Rest ist Disziplin. „Ich achte schon lange genau auf meine Ernährung“, erzählt er. „Und je älter man wird, desto mehr muss man im Kraftraum trainieren, um die Saison zu überstehen und in den entscheidenden Spielen gut zu sein.“

Karabatic hat viele gute Erinnerungen an Kiel

Und genau das ist sein Plan im Viertelfinale gegen den THW Kiel – seinen Ex-Klub (2005-2009), mit dem er 2007 die Königsklasse gewann und wie ein Held gefeiert wurde. „Ich freue mich immer riesig, gegen Kiel zu spielen. Ich habe viele gute Erinnerungen an die Zeit. Und ich weiß, dass dort eine tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung auf uns wartet – und eine tolle Mannschaft. Das wird ein Highlight unserer Saison.“

2007 gewann Nikola Karabatic mit dem THW Kiel im Finale gegen die SG Flensburg-Handewitt die Champions League, die damals noch mit einem „Henkelpott“ gefeiert wurde. Quelle: Uwe Paesler

Aufgrund des Heimrechts im Rückspiel (Donnerstag, 19. Mai, 20.45 Uhr) sieht er einen „leichten Vorteil“ für den THW. Auch wegen der Fans. „Das wird ein Unterschied. Letztes Jahr hatten wir unsere Fans als Unterstützung und der THW nicht“, erinnert er sich an den 34:28-Sieg in Paris, mit dem PSG die 29:31-Niederlage aus dem Hinspiel in die Final-Four-Teilnahme ummünzte. Er selbst musste angeschlagen auf der Tribüne Platz nehmen. Nun aber ist er fit.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie lange er noch spielen will? Sein Vertrag in Paris läuft bis Sommer 2023. „Weiter denke ich noch nicht. Ich werde nächste Saison sehen, wie ich mich fühle und ob ich noch so gut spiele, dass ich der Mannschaft helfen kann, Titel zu gewinnen“, sagt er. „Alles kann passieren.“