Kiel

Neben dem THW Kiel wurde auch dem Titelträger 2018 aus Montpellier sowie dem ungarischen Vizemeister MOL Pick Szeged ein Startrecht in der Königsklasse eingeräumt. Nach der Evaluierung wurde durch die EHF beschlossen, welche 16 Teams in den Gruppen A und B sowie welche zwölf Mannschaften in den Gruppen C und D antreten werden.

Szilygyi: "Bestätigung unserer Arbeit"

"Wir freuen uns riesig, dass wir wieder zurück auf der großen europäischen Bühne sind. Das war unser großes Ziel, und für dieses Ziel haben alle im Klub hart gearbeitet", erklärte Viktor Szilagyi, Sportlicher Leiter des THW Kiel. "Die Entscheidung der EHF ist eine Bestätigung unserer Arbeit. Jetzt freuen wir uns auf attraktive Gegner und die einzigartige Königsklassen-Atmosphäre in der Sparkassen-Arena."

Das EHF Exekutivkommitee hatte zuvor alle 35 eingegangenen Wildcard-Anträge für die Champions League geprüft und erörtert. Dabei wurde nach einem Kriterien-System entschieden, das acht unterschiedliche Bereiche umfasste - darunter die vergangenen Resultate in europäischen Wettbewerben, die Heim-Arena, der Zuschauerzuspruch, TV- und Medieninteresse sowie Marketing.

Die Auslosung der vier Gruppen wird am kommenden Donnerstag um 18 im "Erste Campus" in Wien stattfinden.

