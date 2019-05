THW Kiel Champions League - Ex-Zebra Dissinger will die Trophäe Christian Dissinger, ehemaliger Akteur von Rekordmeister THW Kiel, hofft an diesem Wochenende auf den Champions-League-Triumph mit Vardar Skopje. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler hat seine Anfang April erlittene Ellenbogenverletzung rechtzeitig auskuriert und freut sich auf das Final Four in Köln.

Von Tamo Schwarz

Seit Oktober steht Christian Dissinger bei Vardar Skopje unter Vertrag. Während der THW Kiel in dieser Saison im EHF-Cup an den Start ging, ist Dissinger an diesem Wochenende nun in Köln im Final Four in der Champions League dabei. Quelle: imago/Oliver Zimmermann