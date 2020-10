Kommen Sie? Kommen Sie nicht? Sie kommen! Heute (18.45 Uhr/Liveticker auf KN-online) empfängt der THW Kiel in der Champions League den ungarischen Serienmeister Telekom Veszprém. Das Team befand sich in der vergangenen Woche in Quarantäne, vier positive Corona-Fälle sorgten für Verunsicherung.