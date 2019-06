Wien

Ein glückliches Händchen sieht anders aus. Der ehemalige Kieler Kapitän Stefan Lövgren zog in Wien bei der Auslosung der Europäischen Handballföderation (EHF) die Kugeln und bescherte seinem ehemaligen Klub eine unattraktive Gruppe. In der tummeln sich mit Vardar Skopje, Klub von Christian Dissinger, und Telekom Veszprém nicht nur die beiden Finalisten der gerade abgelaufenen Saison. Auf das Team von Filip Jicha kommen auch anstrengende Osteuropa-Reisen zu.

Wiedersehen mit Andi Wolff

Es kommt einerseits zum Wiedersehen mit Andreas Wolff, der in diesem Sommer vom THW Kiel zum polnischen Meister KS Vive Kielce wechselt und mit seinem neuen Klub in der Königsklasse an die Förde zurückkehren wird. In Gruppe B wurden auch der weißrussische Vertreter HC Meshkov Brest sowie die Ukrainer von Motor Saporoschje gelost. Für die Fans touristisch attraktiver sind da schon Montpellier Handball und der EHF-Cup-Final-Four-Teilnehmer FC Porto.

SG Flensburg-Handewitt trifft auf Paris und Barca

Eine starke Gruppe hat die SG Flensburg-Handewitt erwischt, die es mit Paris Saint-Germain (FRA), dem FC Barcelona ( ESP), Aalborg Håndbold (DEN), Pick Szeged (HUN), RK Zagreb (CRO), Elverum Håndball (NOR) und RK Celje (SLO) zu tun bekommt.

Die Gruppenphase mit insgesamt 14 Vorrundenspielen pro Mannschaft wird zwischen dem 11. September 2019 und 1. März 2020 ausgetragen. Das Final Four in der Kölner Lanxess Arena mit den vier besten Teams ist am 30. und 31. Mai 2020 angesetzt. Der THW Kiel war zuletzt 2016 in Köln dabei, schied damals im Halbfinale allerdings mit 28:31 nach Verlängerung gegen Telekom Veszprém aus.

