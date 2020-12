Veszprém

Drittes Auswärtsspiel in sechs Tagen, dritter Charter-Flug, zumindest in der Champions League aber eine magere Ausbeute: Der THW Kiel hinkt in der Königsklasse weiter hinter den Spitzen-Teams Barcelona und Veszprém hinterher. Gestern verloren die Zebras in Veszprém nach gutem Start deutlich mit 41:33 (19:19). Ihr Rückstand auf einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe wuchs auf sechs Punkte an.

Das Hinspiel im Oktober in Kiel (31:31) war das erste zwischen den beiden Kontrahenten, in dem es keinen Sieger gegeben hatte. Das wollten beide Teams offenbar mit aller Macht ändern, duellierten sich von Anfang an mit offenem Visier und maximalem Tempo. Im Gleichschritt eilten der ungarische Serienmeister und der deutsche Rekordmeister von Treffer zu Treffer. Angefeuert von den vertrauten „Epitök“-Chören in der Veszprém-Arena. Die kamen in Corona-Zeiten allerdings vom Band und nicht wie üblich aus Tausenden Fan-Kehlen.

Quenstedt hält THW Kiel im Spiel

Die Intensität des Duells auf dem Feld war aber echt, genau wie die ungeheure Präzision, mit der Veszprém-Spielmacher Petar Nenadic (10 Tore) seine Mannschaft im Angriff lenkte, der Mittelblock mit Vuko Borozan und Blaz Blagotinsek die Kieler Schützen vor schwere Aufgaben stellte.

Aber der THW Kiel hielt mit, hatte in Domagoj Duvnjak seinen ständigen Unruheherd und Leader im Angriff. Wenn Veszprém sich anschickte, ein bisschen Boden gut zu machen, bestätigte Dario Quenstedt im Tor das Vertrauen, das Trainer Filip Jicha in ihn gesetzt hatte. Der Keeper hatte sich an diesem Abend vor allem auf freie Würfe spezialisiert, kaufte Omar Yahia einen Gegenstoß ab, so dass Ekberg per Gegenstoß auf 8:9 verkürzen konnte. Auch als Sagosen an einem Blagotinsek-Block scheiterte und Gasper Marguc zum Gegenstoß startete, war Quenstedt zur Stelle, parierte auch gegen Rasmus Lauge und hielt einen freien versuch von Manuel Strlek vom Kreis.

Rune Dahmke zaubert den Pausen-Ausgleich

Dadurch fiel es in der ersten Halbzeit nicht allzu schwer ins Gewicht, dass den Kielern aus dem Positionsangriff bisweilen die Durchschlagskraft fehlte. Dafür griffen sie zuweilen sehenswert in die Trickkiste: Bereits im Fallen begriffen erzielte Rune Dahmke den Pausen-Ausgleich Sekunden vor der Sirene nach gedankenschnellem Pekeler-Anspiel per Dreher der Marke Gummi-Handgelenk.

So starteten die Kieler selbstbewusst in die zweite Halbzeit, allen voran Sander Sagosen. Der Norweger war an den ersten vier THW-Treffern nach Wiederanpfiff beteiligt, mit denen die Zebras auf 23:21 (34.) davonzogen.

Dieser Vorsprung hielt weitere zwei Minuten, dann gab es einen Bruch im THW-Spiel. Schuld daran war unter anderem Rodrigo Corrales im Tor der Gastgeber. Nach der Pause für Vladimir Cupara eingewechselt, kam der Spanier auf neun Paraden gegen zunehmend unkonzentrierte Kieler. Denen fehlte nun der Rückhalt im Tor – und auch die Alternative. Jicha entschied sich, den von der Belastung der vergangenen Tage leicht angeschlagenen Niklas Landin auf der Bank zu lassen. Hinter einer oft zu passiven Abwehr hatte Quenstedt nun weder Glück noch leichtes Spiel.

Veszprém überrennt Kiel mit 14:4-Lauf

So wurden die Kieler mit einem 14:4-Lauf der Ungarn bis zum 37:29 überrannt – obwohl Veszprém allen Grund gehabt hätte, in eine Schreckstarre zu verfallen, nachdem Rasmus Lauge in der 50. Minute mit einer Knieverletzung vom Feld musste. Stattdessen waren es die Zebras, die die Köpfe hängen ließen. Grund genug für eine Auszeit-Schelte. „Wir spielen das jetzt nach unseren Standards!“, schimpfte Jicha.

Wachrütteln konnte er seine Spieler damit nicht mehr. „Wir haben 45 Minuten lang sehr gut gespielt und gut mitgehalten“, konstatierte er nach dem Abpfiff. „Aber man sah schon in der ersten Halbzeit, dass wir nicht so frisch auf den Beinen waren. Das dritte Auswärtsspiel in sechs Tagen gegen einen unglaublich starken Gegner hat seine Spuren hinterlassen.“

Sonnabend kommen die Eulen aus Ludwigshafen

Zeit zum Wunden lecken bleibt den Zebras, deren Charterflieger gegen 1 Uhr in der Nacht in Kiel-Holtenau landete, wie gewohnt nur wenig. Am Sonnabend (20.45 Uhr) empfangen sie nach dem Auswärts-Marathon in der Bundesliga die Eulen Ludwigshafen. Das Datum für die Revanche gegen Veszprém steht auch schon fest: Am 28. Dezember im Halbfinale um die Champions League 2020 beim Final Four in Köln. An diesen Auftritt gegen die Ungarn werden sich die Zebras dann sicherlich noch gut erinnern.

Die Statistik

Telekom Veszprém: Cupara (1.-30. Minute/5 Paraden), Corrales (ab 31./9) – Manaskov n.e., Yahia 6/2, Ferreira n.e., Tønnessen n.e., Nilsson 7, Markussen n.e., Ligetvari, Marguc 4, Lauge 1, Strlek 1, Blagotinsek, Nenadic 10, Mahé 5, Borozan 7.

THW Kiel: Quenstedt (1.-60. Minute/11 Paraden), N. Landin n.e. – Ehrig, Duvnjak 6, Sagosen 4, Reinkind 3, M. Landin 1, Sunnefeldt, Weinhold 5, Wiencek 2, Ekberg 7/2, Dahmke 1, Zarabec 1, Horak 1, Pekeler 2.

Schiedsrichter: Gubica/Milosevic ( Kroatien) – Strafminuten: Veszprém 6 (Blagotinsek, Mahé, Ligetvari), THW 8 (Pekeler, 2x Sagosen, Wiencek) – Siebenmeter: Veszprém 2/2, THW 2/2 – Spielfilm: 0:1, 3:3 (4.), 6:6, 9:7 (13.), 12:12, 14:12 (19.), 17:15, 19:17 (28.), 19:19 – 19:21, 21:23 (34.), 23:25, 30:28 (46.), 37:29, 39:30 (56.), 39:33, 41:33 – Zuschauer: keine in der Veszprém Arena.