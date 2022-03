Kiel/Zagreb

Mit einer dezimierten Zebraherde hat sich der THW Kiel am Donnerstagmorgen auf den Weg nach Zagreb gemacht, wo am Abend (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) in der Handball-Champions-League die Partie bei RK Zagreb angepfiffen wird. Der deutsche Meister muss ohne ein prominentes Quartett auskommen.

Dass Niklas Landin (Blinddarm-OP) und Rune Dahmke (Corona-Infektion) ausfallen würden, war schon im Vorwege klar. Auch hinter dem Einsatz von Nikola Bilyk (Oberschenkelprobleme) hatte ein großes Fragezeichen gestanden. Zu dem Trio gesellte sich im schwarz-weißen „Lazarett“ nun auch noch Rechtsaußen Niclas Ekberg, der an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt ist.

Mit einem Sieg in der kroatischen Hauptstadt könnte der THW Kiel den direkten Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse perfekt machen.