Achter Sieg in Folge, das Viertelfinale der Champions League am Horizont: Der THW Kiel hat das Spitzenspiel der Königsklassen-Vorrunde gegen Montpellier am Mittwochabend souverän mit 35:26 (19:13) gewonnen und Platz zwei der Gruppe A zurückerobert.

Montpellier muss ersatzgeschwächt antreten

Die Südfranzosen haben die Kraft aus fast einem Drittel ihrer bisherigen Königsklassen-Tore in der Heimat gelassen: Verletzungsbedingt fehlen die beiden schwedischen Europameister Karl Wallinius und Lucas Pellas (jeweils 34 Tore), der argentinische Kreisläufer Lucas Moscariello, sein Landsmann Diego Simonet sowie der portugiesische Rückraumspieler Gilberto Duarte. Mittelmeertristesse auf der einen, Fördeglanz auf der anderen Seite – Kontraste. Denn der THW Kiel begeht diesen späten Mittwochabend in Bestbesetzung. Sie haben richtig gelesen: Bestbesetzung. Kein Corona, keine Verletzungen, auch Keeper Dario Quenstedt hat seine Quarantäne verlassen und ist wieder mit an Bord.

Kontraste, die sich erst sukzessive im Geschehen auf dem Spielfeld widerspiegeln. Montpelliers Topscorer Julien Bos wirbelt von der Rückraum-Mitte aus, ist Gehirn und neben Kapitän Valentin Porte auch Motor, gegen den die Kieler Deckung mit Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler im Innenblock anfangs Schwierigkeiten hat, schrittzuhalten. Auf der anderen Seite spielen die Zebras ihr Repertoire routiniert aus, setzen vielseitig Akzente. Erst glänzt Steffen Weinhold mit drei Vehemenz-Haken in Folge (6:3/10.), dann variiert das Tempo, integriert Sander Sagosen den Kreis, ist auch das Glück dem Gastgeber vor der maximalen Arenaauslastung von 3435 Fans bei Abprallern und rumpeligen Spielzügen hold. Außerdem stabilisiert Pavel Horak ab der 20. Minute die Defensive, hinter der Niklas Landin im Tor zusehends aufblüht. Beim „Monsterblock“ des Tschechen gegen Benjamin Bataille (24.) geht ein Raunen durchs Rund. Die 19:13-Pausenführung ist eine komfortable. Kontraste, sukzessive.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff stellen drei schnelle Tore zum 22:13 (34.) die Weichen in diesem Spitzenspiel auf Sieg. Selbst THW-Chefcoach Filip Jicha ist verblüfft: „Die Jungs überraschen mich manchmal selbst mit der Energie, die sie haben. Wir haben uns in der ersten Halbzeit mit jedem Angriff gesteigert.“

Abläufe wiederholen sich. Wieder ist Weinhold da, dann glänzt hier Harald Reinkind, avanciert Nikola Bilyk da zum klugen Ballverteiler, der Hen­drik Pekeler am Fließband bedient und Youngster Leon Ciudad zu drei Toren vom Kreis verhilft. Ciudads 32:20 (53.) krönt eine Phase fulminanten Kieler Defensivdrucks, steht sinnbildlich für ein königliches Schaulaufen zwischen Mittelmeertristesse und Fördeglanz.

Sagosen: „Es macht einfach Spaß gerade.“

„Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, haben im Angriff gerade einen guten Flow. 19 Tore gegen Montpellier in einer Halbzeit sind schon gut. Es macht einfach Spaß gerade“, resümiert THW-Rückraumspieler Sa­gosen nach dem Abpfiff, als ein 35:26 auf der Anzeigetafel steht. Ein Abend, der keine Wünsche offen lässt. Und auch eine kurze Schrecksekunde, als Bilyk kurz vor dem Ende am Knie behandelt werden muss, löst sich in Wohlgefallen auf. Der Österreicher sagt optimistisch: „Ich glaube, es ist alles in Ordnung.“

THW Kiel – Montpellier HB 35:26 (19:13) THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/14 Paraden), Quenstedt n.e. – Ehrig 2, Duvnjak 1, Sa­gosen 2, Reinkind 4, M. Landin 1, Weinhold 5, Wien­cek 4, Ekberg 4/3, Ciudad 3, Dahmke, Zarabec 2, Horak, Bilyk 3, Pekeler 4. Montpellier HB: Sego (1.-30. Minute/7 Paraden), Bolzinger (bei einem 7m und 31.-45./1), Bonnefoi (ab 45./3) – Berthier n.e., Villeminot 2, Gudmundsson, Des­cat 6/1, Bos 3, Bataille 4, Panic 2, A. Lenne 2, Puig­segur n.e., Dubois, Porte 2, Y. Lenne 4, Nacinovic 1. Schiedsrichter: Lah/Sok (Slowenien) – Strafminuten: THW 6 (Wiencek, Weinhold, Horak), MHB 2 (Nacinovic) – Siebenmeter: THW 3/3, MHB 1/1 – Spielfilm: 2:0, 5:2 (9.), 9:5, 12:8 (18.), 16:10, 19:13 – 22:13, 24:15 (38.), 27:17, 32:20 (53.), 33:23, 35:26 – Zuschauer: 3435 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Montpelliers Coach Patrice Cana­yer zeigt sich enttäuscht: „Das Ergebnis geht voll in Ordnung. Wir gehen durch eine schwere Zeit und wussten, dass es eine komplizierte Aufgabe wird in Kiel.“ Die Franzosen haben nun auch den direkten Vergleich gegen Kiel verloren, der am Ende bei Punktgleichheit den Ausschlag geben könnte.

THW-Torwart Niklas Landin strahlte indes: „Es macht Spaß, die Jungs auf diesem hohen Niveau spielen zu sehen. Das erste von drei Endspielen in der Champions League haben wir gewonnen.“ Es läuft beim THW Kiel, der am Sonntag (16 Uhr) in der Handball-Bundesliga den HC Erlangen empfängt.