Bislang hält die Europäische Handball-Föderation (EHF) am ursprünglichen Startdatum für die Königsklasse im neuen Modus fest. Während in diesen Tagen nach und nach alle Bundesligisten aus der Corona-Pause in die Vorbereitung auf die neue Saison starten, werden aber vermehrt Zweifel daran laut.

"Bundesliga-Start und Champions-League-Start sind Ziele, auf die wir hinarbeiten", sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Aber es gibt keine Gewissheit, dass es dann auch wirklich losgeht. Stand heute ist es schwer vorstellbar, dass wir Mitte September Champions League spielen."

Szilagyi : "Kein Team-Mitglied in Gefahr bringen"

Bis dahin könne zwar noch viel passieren. Der 41-Jährige betont aber: "Wichtig ist, dass uns an allen Spielorten die Standards gewährleistet werden, die wir hier haben. Wir werden sicherlich kein Team-Mitglied einer Gefahr aussetzen oder den Ligabetrieb durch eine Reise in ein Risikoland in Gefahr bringen."

Der Spielplan sieht für die Zebras gleich zu Beginn eine Reise nach Zagreb vor. In Kroatien stieg die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zuletzt wieder deutlich an. Auch Reisen nach Celje ( Slowenien), Aalborg ( Dänemark), Barcelona ( Spanien), Veszprém ( Ungarn), Zaporozhye ( Ukraine) und Nantes ( Frankreich) stehen dem THW-Tross bevor.

Aus Wien, wo die EHF sitzt, heißt es: "Alle unsere Planungen für den Start der EHF Champions League Men laufen auf den 16./17. September hin. Und natürlich beobachten wir parallel die weitere Entwicklung in Europa und können dementsprechend reagieren, sollte dies notwendig sein."

Charter-Projekt könnte Reisen ermöglichen

Ein kritischer Punkt in den Planungen ist das Thema Reisen quer durch Europa. Die meisten Klubs greifen üblicherweise in ihren Planungen auf Linienflüge zurück. Teure Charterflüge sind die Ausnahme. Das könnte sich in der kommenden Saison aber ändern. So prüft die EHF ein Projekt für Charterflüge, um die Vereine bei der Reiseplanung zu unterstützen. "Genaueres dazu lässt sich sicherlich in einigen Wochen sagen, wenn sich die europaweite Reisesituation zum Start der Champions League besser beurteilen lässt", so ein EHF-Sprecher.

Jicha : "Werden vorbereitet sein"

Wie üblich Mitte September quer durch europa zu jetten hält auch Steffen Weinhold für "schwierig vorstellbar". "Wir reden darüber, ob das alles möglich ist und wirklich so passiert", sagt der THW-Linkshänder.

Weniger Gedanken zu dem Thema macht sich Torwart Niklas Landin. "Ich gehe davon aus. Es nervt, sich Gedanken darüber zu machen, wann was losgeht und ob mit oder ohne Zuschauer. Deshalb habe ich für mich entschieden, einfach davon auszugehen, dass alles wie geplant losgeht."

Und auch Trainer Filip Jicha konzentriert sich wieder voll auf den Sport und hält sich nicht damit auf, darüber nachzudenken, ob das Startdatum der Champions League realistisch ist. "Ich habe keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. Wenn ja, werden wir vorbereitet sein. Wenn nicht, wird mir Viktor bestimmt irgendwann Bescheid sagen, dass sie noch nicht startet", sagt er lachend.

Sicherer sind die Kieler sich mit dem Bundesliga-Start im Oktober. "Daran glaube ich auf jeden Fall", sagt Weinhold. "Es ist auch wichtig, dass man daran glaubt. Hätten wir Zweifel, ob wir überhaupt spielen werden, wäre es schwierig, Motivation zu finden."

