THW verliert 30:32 in Kielce

Kielce

Eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff der Partie verschickte das polnische Gesundheitsministerium per SMS Sicherheitshinweise zum Coronavirus. Das Wort „Korona“ (dt. Krone) hat rund um Kielce für Sport-Fans jedoch eigentlich eine ganz andere Bedeutung, liegt das Stadion des Fußball-Erstligisten Korona Kielce doch in Wurfweite zur Hala Legionow, wo der THW Kiel am Sonnabend zum Kräftemessen mit den Handballern der Stadt antrat. Und so pilgerten die Kielce-Fans völlig unbehelligt von den im Stadtbild verteilten „Korona“-Graffiti in ihren Handball-Tempel.

Krankheit hatte nur in einem Punkt Auswirkungen auf die Partie: THW-Torwart Niklas Landin musste in Kiel das Bett hüten - mit einem Magen-Darm-Infekt. Für ihn nahm Nachwuchs-Torwart Fynn Malte Schröder auf der Bank platz.

Beide Mannschaften gehen in die Vollen

Er sah ein Handballspiel zweier Mannschaften die ihren gesamten Kader und ihr ganzes spielerisches Repertoire ausschöpften. Die Kieler starteten mit einer verschobenen 5:1-Abwehr, die auf die Spannweite von Magnus Landin baut, testeten im weiteren Spielverlauf viele taktische Varianten. Im Angriff setzten zunächst Lukas Nilsson mit einigen Würfen der Marke „Hammer“ sowie Harald Reinkind, der sich mit starken Einzelaktionen durch die phasenweise sehr offensive polnische Abwehr arbeitete, Akzente.

Absetzen konnte sich in der ersten Hälfte aber keine der beiden Mannschaften. Ex-Zebra Andreas Wolff und sein Kieler Pendant Quenstedt lieferten sich ein Fernduell auf Augenhöhe. Nachdem der THW Kiel nach einer Quenstedt-Parade gegen Alex Dujshebaev durch Wienceks Treffer zum 8:6 (12.) erstmals mit zwei Toren in Führung ging, ließ bei den Zebras kurzzeitig die Konzentration nach. Ein Wiencek-Heber an die Latte, ein Pfostentreffer von Reinkind, den folgenden Abpraller-Verwertungsversuch kaufte Wolff Niclas Ekberg ab. Und als der deutsche Nationalkeeper auch gegen Magnus Landin parierte, glich Rechtsaußen Blaz Janc wieder aus (10:10/16.).

Maßnahmen gegen den Blackout fruchten

Der THW-Blackout dauerte knapp vier Minuten, in denen Trainer Filip Jicha Miha Zarabec für Domagoj Duvnjak auf die Spielmacherposition beorderte, Nikola Bilyk für Lukas Nilsson brachte und Steffen Weinhold in den Angriff berief. Der gerade erst von einem Infekt genesene Zarabec, war schnell wieder auf der Bank. Doch nun wendete sich das Blatt, die Konzentrationsschwäche hatte Kielce offenbar angesteckt. Julen Aguinagalde und Uladzislau Kulesh warfen frei gegen den Pfosten oder über das Kieler Gehäuse, während der THW nun in Niclas Ekberg einen sicheren Vollstrecker hatte und sich wieder fing.

Auf Grundlage weiterer Quenstedt-Paraden übernahm der THW Kiel wieder die (knappe) Führung - und bot seinen 23 mitgereisten lautstarken Fans auch etwas fürs Auge: Kurz vor der Pause schnappte sich Patrick Wiencek einen Ball aus dem Kreis und erzielte nach einer sehenswerten Rückwärtsdrehung in der Luft das 17:16, ehe Dario Quenstedt mit einem langen Wurf aufs leere Tor des herbeisprintenden Wolffs zum 18:16-Halbzeitstand traf.

Schlafmützige Kieler werden bestraft

Weil der Kieler Angriff etwas verschlafen aus der Pause kam, schmolz der Vorsprung nach Wiederanpfiff wieder. Doch auch von einer Doppelparade Wolffs gegen Reinkind und Wiencek ließen die Zebras sich nicht verunsichern. Stattdessen legte Quenstedt mit einer Siebenmeter-Parade gegen Arkadiusz Moryoto nach, sodass Rune Dahmke, von Duvnjak schön freigespielt, auf 18:21 (36.) erhöhen konnte.

Auch ein kollektives Kieler Blackout, als kein Feldspieler den beim Zurücklaufen an der Seitenlinie wartenden Quenstedt ablöste, retteten Dahmke und sein Keeper mit einem verspäteten Spontan-Wechsel: Quenstedt konnte den Wurf von Angel Fernandez mit den Fingerspitzen gerade noch über die Latte lenken.

Vorne holte währenddessen Patrick Wiencek Siebenmeter um Siebenmeter raus. Und Ekberg traf zuverlässig - in der 39. Minute erstmals zu einer Vier-Tore-Führung (22:18).

Torhüter können sich auszeichnen

An Intensität nahm die Partie anschließend nicht ab, eher im Gegenteil. Kielce kämpfte sich immer wieder heran, immer wieder glänzten Wolff und Quenstedt abwechselnd mit Paraden freier Würfe, immer härter ging es am Kreis zur Sache. Kielces Alex Dujshebaev, in den ersten 30 Minuten noch blass, riss die Partie nun (phasenweise als Spielmacher) an sich. Und als Igor Karacic zum 26:26 (49.) traf, war alles wieder offen. Kaum einer der in Gelb gekleideten Fans in der Hala Legionow saß noch auf seinem Platz.

Die Kieler versuchten den gegnerischen Abwehrriegel nun mit sieben Feldspielern zu knacken. Mal mit Erfolg, mal rächte sich dieser Schachzug mit einem Wurf ins leere Tor - auch wenn bei Mateusz Jachlewskis Treffer zum 27:27 (51.) ein vorausgegangenes Fußspiel Dujshebaevs nicht geahndet worden war.

In den hektischen Schlussminuten einer Partie, die kaum einen Sieger verdient hatte, war es Andreas Wolff, der das Spiel mit Paraden gegen Ekberg und Duvnjak zu Gunsten der Polen entschied, die durch den Sieg nun sicher Dritter in der Gruppe B sind.

“Da sieht man mal, wie entspannt man sein kann, wenn man zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase schon als Sieger feststeht. Ich im Gegenteil hatte zwei Wochen schlaflose Nächte“, scherzte Kielce-Trainer Talant Dujshebaev nach dem Spiel.

Ganz so entspannt waren die Kieler allerdings nicht. „Natürlich wollten wir gewinnen, und sind jetzt enttäuscht“, sagte Rune Dahmke. „Wir haben am Ende einige Bälle nicht reingemacht.“

Im Vergleich zur 30:33-Niederlage vor einer Woche in Brest zeigte sich Filip Jicha mit der Leistung seiner Mannschaft aber zufrieden. „In Brest hat mir Einiges nicht gefallen. Heute war das in Sachen Einstellung besser. Viel können sich meine Spieler heute nicht vorwerfen. Am Ende war auch das Glück nicht auf unserer Seite.“

Die Statistik

Kielce: Wolff (1.-60., 16/1 Paraden), Kornecki (bei einem Siebenmeter, keine Parade) - Vujovic, Karacic 2, A. Dujshebaev 6, Pehlivan 1, Aguinagalde 3/1, Jachlewski 1, Janc 3, Lijewski 3, Kulesh 1, Moryto 2/1, Fernandez 5, D. Dujshebaev, Karalek 4, Guillo.

THW Kiel: Quenstedt (1.-60., 15/1 Paraden, 1 Tor), Schröder (n.e.) - Duvnjak 1, Reinkind 2, M. Landin, Weinhold, Wiencek 4, Ekberg 8/5, Rahmel 1, Dahmke 2, Zarabec, Horak, Bilyk 2, Pekeler 2, Nilsson 7.