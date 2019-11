Kiel

Der THW Kiel bleibt in der Champions League ungeschlagen. Nach einem Kraftakt und einer spielerisch mäßigen Leistung siegten die Kieler Handballer am Sonntag beim ukrainischen Vertreter Motor Zaporozhye mit 30:27 (15:13). Damit festigten die Zebras die Tabellenführung in der Gruppe B und bauten ihre Serie oh...