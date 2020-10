Celje

Hendrik Pekeler war mit sechs Treffern bester Werfer der Norddeutschen. Für den Gastgeber erzielte Kristjan Horzen vier Tore.

Die Kieler Offensivbemühungen begannen mit einem verworfenen Siebenmeter des ansonsten so sicheren Schweden Niclas Ekberg. Celje nutzte den Moment und lag in der sechsten Minute mit 5:0 in Führung, ehe Patrick Wiencek der erste Treffer für die "Zebras" gelang. Beim 1:6 (7.) nahm THW-Trainer Filip Jicha die erste Auszeit und forderte lautstark mehr Aufmerksamkeit von seinen Schützlingen im Angriff und auch in der Abwehr.

Nur 350 Zuschauer sind zugelassen

Zugelassen sind aufgrund der strengen Pandemie-Auflagen nur 350 Zuschauer in der rund 5200 Fans Platz bietenden Zlatorog Arena. So kann die Heimstatt des RK Celje nicht ihre Wucht entfalten, der Zlatorog (deutsch: Goldhorn) nicht seinen mystischen Schrecken verbreiten. In den slowenischen Alpen soll die Sagengestalt – ein wilder weißer Gamsbock mit goldenen Hörnern – einst wütender Hüter eines verborgenen Schatzes gewesen sein. Doch an diesem Donnerstag im Jahr 2020 sind die Jäger des verborgenen Schatzes irgendwann nur die einen: schwarz-weiße Zebras aus Kiel.

Bis dahin vergeht allerdings zunächst eine desaströse sechsminütige Weile. Reset! Nach der Auszeit kommen die Kieler in Fahrt, machen defensiv den Schritt in die richtige Richtung, zwingen Celje zu unvorbereiteten Würfen, Fehlpässen. Besonders Pavel Horak im Innenblock ist flink auf den Füßen, dahinter gelingen Dario Quenstedt bis zur Pause sieben Paraden. Das alles ist Zündmaterial für ein Tempofeuer aus erster und zweiter Welle. Aus dem 0:5 (6.) macht der THW mit einem 12:3-Lauf eine 12:8-Führung (23.), die vor lauter Geschwindigkeit fast verschleiert, dass es im offensiven Positionsspiel der in Schwarz gekleideten Kieler gar nicht läuft.

Pavel Horak sieht die Rote Karte

Für erhitzte Gemüter sorgt eine Szene in der 28. Minute, als Pavel Horak RK-Rückraumspieler Josip Sarac beim Wurf unglücklich im Gesicht zu treffen scheint. Rot! Sarac bleibt mit den Händen vorm Gesicht liegen, sagt den Schiedsrichtern dann allerdings fair, nicht im Gesicht getroffen worden zu sein. Dennoch: Es bleibt bei Rot! Horak muss runter.

Nach der Pause entspinnt sich zunächst ein bilaterales Fehlwurf-Festival. Eines, in dem sich erneut die Kieler, die erst am Donnerstag via Lübeck und Maribor angereist waren, schneller stabilisieren, irgendwann auf die offensive 3:2:1-Deckung mit Domagoj Duvnjak umstellen und dann so richtig ins Laufen kommen. Tempo, Tempo, Tempo! Ekberg, Ekberg, Ekberg zum 25:17 (44.). Schon eine Vorentscheidung. Schließlich liefert Quenstedt im Tor weiter ab, gehen den Slowenen Kraft und Ideen aus. Beim 32:22 (56.) durch Harald Reinkind ist der Vorsprung auf zehn Treffer angewachsen.

Feiertag für Wäger, Ehrig , Saggau

Da ist der Bock längst erlegt, hat der vorgezogene Feiertag begonnen. Rechtsaußen Sven Ehrig feiert sein Königsklassen-Debüt, darf ebenso wie Philipp Wäger und Torwart Philip Saggau mitmischen. Der pariert prompt einen Strafwurf gegen Arsenije Dragasevic (55.) und drei weitere Bälle. „Cool gemacht“, befindet sein Trainer Filip Jicha, der nach dem 35:24 zu einem positiven Fazit kommt: „50 Minuten lang war das eine gute, konzentrierte Leistung. In den ersten zehn Minuten haben meine Spieler noch geschlafen. Wir haben im Angriff viel probiert, vor den Englischen Wochen haben fast alle Spielanteile bekommen. Zwei verdiente Punkte.“

