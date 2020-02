THW Kiel ohne Landin nach Kielce

Kiel

Aber wer erreicht das Achtelfinale? Und wer werden die potenziellen THW-Gegner im Viertelfinale sein? Zebra-Torwart Niklas Landin kann sich das ganze Geschehen auf den europäischen Handball-Bühnen vom Krankenbett aus ansehen. Der Däne trat die Reise, die den THW via Hamburg, München und Krakau in den Südosten Polens bringt, am Freitagmorgen um 9.30 Uhr aufgrund eines Magen-Darm-Infektes nicht an.

Fynn Malte Schröder springt für Niklas Landin ein

Mit an Bord war deswegen Reserve-Keeper Fynn Malte Schröder. Der THW steht als Gruppensieger bereits fest, die Polen um Kapitän und Ex-Zebra Andreas Wolff wollen Platz drei und damit eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale behaupten. „Wir dürfen uns nicht so locker präsentieren wie zuletzt in Brest, auch wenn wir erneut keinen Ergebnisdruck haben“, sagt THW-Trainer Filip Jicha, noch leicht zerknirscht vom 30:33 am vergangenen Sonnabend in Weißrussland.

Alex Dujshebaev "Dreh- und Angelpunkt" bei Vive Kielce

Auch in Polen will der Tscheche wieder viel rotieren, die Last verteilen, sagt: „Jeder wird wieder seine Spielanteile bekommen, aber dann will ich auch von jedem einen besseren Auftritt sehen.“ Jicha weiß – nicht zuletzt wegen der 30:30-Punkteteilung im Hinspiel – um die Qualitäten des Königsklassen-Champions von 2016. „Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft ist einerseits Alex Dujshebaev mit seiner unorthodoxen Art, Handball zu spielen. Er reißt viel an sich, hat gute Entscheidungsqualitäten“, sagt Jicha. Aber auch Igor Karacic, der Kroate mit dem entscheidenden Schrittfehler im EM-Finale im Januar, spiele eine wichtige Rolle, setze die Kreisläufer Julen Aguinagalde und Co. gut in Szene. Jicha: „ Kielce ist immer unangenehm, hat gewiss Ambitionen auf das Final Four und mehr.“

Eine Woche als "kurze Ferien"

Jicha bezeichnet die zurückliegende Woche ohne Pflichtspiel als „kurze Ferien“, will dennoch im Rhythmus bleiben. „Wir haben viel Kraft und Explosivität trainiert, alle hatten bestimmt einen Muskelkater. Donnerstag war es dann im Training eher taktisch.“

Zebras spielen mit Trauerflor

Sowohl heute als auch am 8. März im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen spielt der THW Kiel – in Gedenken an den verstorbenen ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhard Ziegenbein (Nachruf siehe unten) – mit Trauerflor. Auch bei der sportlichen Leitung der Zebras saß der Schock nach dem Tod des 63-Jährigen tief. „Ich bin sehr betroffen. Seine Tochter hat drei Monate lang bei uns in Spanien gelebt. Ich habe einen Freund verloren. Er stand immer zu mir, und ich habe mich sehr wohlgefühlt in seiner Gegenwart – das war eine Gabe, die ich sehr vermissen werden“, sagte Filip Jicha. „Der erste Anruf, ob ich zum THW Kiel zurückkehren möchte, kam von Reini ( Reinhard Ziegenbein, d. Red.)“, erinnerte sich THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Er war wichtig für meinen Start beim THW, und wir hatten trotz aller beruflicher Herausforderungen ein Vertrauensverhältnis. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte.“

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.