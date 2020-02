THW Kiel stolpert in Weißrussland

Brest

Erfolgreichster Kieler Werfer war Lukas Nilsson mit acht Treffern. Für Brest erzielte Mikita Vailupau elf Tore. Für Meshkov Brest hatten sich durch den Sieg des FC Porto gegen Vardar Skopje (30:22) schon vor dem Anpfiff alle Hoffnungen auf das Achtelfinale zerschlagen.

Pavel Horak beginnt im Innenblock

Die Weißrussen lassen sich jedoch nichts anmerken, starten engagiert in die Partie, in der THW-Trainer Filip Jicha – so der Plan – "gnadenlos rotieren will". In der defensiven Deckung bilden Ex-Meshkov-Star Pavel Horak und Patrick Wiencek den Innenblock, im Angriff zieht Miha Zarabec zwischen Harald Reinkind und Lukas Nilsson die Fäden. Auf Außen stehen Ole Rahmel und Rune Dahmke in der Anfangsformation, ebenso wie Dario Quenstedt im Tor.

Neun Tore von Mikita Vailupau bis zur Pause

Nach 15 Minuten ist diese Konstellation schon wieder Geschichte. Mit drei Tempogegenstößen in Folge setzt sich Brest auf 9:7 ab (15.), bestraft Unkonzentriertheiten und Fehlwürfe der Kieler. Allein dem flinken Rechtsaußen der Weißrussen - Mikita Vailupau - sollen im ersten Abschnitt neun Treffer gelingen.

Schlechte Chancenverwertung der Zebras

Jicha stellt auf eine 3:2:1-Deckung mit Domagoj Duvnjak an der Spitze um, bringt Niclas Ekberg (Rechtsaußen) und Magnus Landin (Linksaußen). Nach jeweils zwei Toren von Lukas Nilsson und Steffen Weinhold ist beim 12:11 für den Gastgeber (23.) aus Kieler Sicht alles wieder im grünen Bereich. Wäre da nicht die katastrophale Chancenverwertung. Nilsson an den Pfosten (18.), Zarabec (20.), Hendrik Pekeler (21.), wieder Zarabec per Schlagwurf (24.), Steffen Weinhold (26.) und noch zweimal Pekeler (29./30.) scheitern an Matskevich im Meshkov-Kasten. Die miese Quote am Westlichen Bug beläuft sich bis zur Pause auf 13 Kieler Fehlwürfe. Zur Pause liegt Brest mit 16:13 in Führung.

Kurzzeitig ist die Leichtigkeit im Kieler Spiel zurück

Die Sportshall Victoria wird mehr und mehr zum Hexenkessel, jedes Tor von Vailupau wird von ohrenbetäubenden "Mikita! Mikita!"-Rufen begleitet. Kehrt nach der Pause mehr Glanz in das Kieler Spiel ein? Zunächst lautet die Antwort: Ja! Zwischen dem 16:13 und 16:18 (36.) drehen die Zebras die Partie, kassieren keinen Gegentreffer. Jetzt ist die Leichtigkeit zurück: Duvnjak bedient Reinkind - per Kempatrick fällt das 19:17 für den THW Kiel (38.).

Aber: Was bleibt, sind die Schwächen im Abschluss. Immer wieder steht Ivan Matskevich den Zebras im Weg. Jicha wechselt, Jicha rotiert, Jicha ist wütend, versucht es mit dem siebten Feldspieler, wieder mit der offensiven Deckung. Geht da noch was? Zweimal scheitert Ole Rahmel in der 54. Minuten im Gegenstoß. Zuvor war Meshkov auf 30:24 davongezogen (52.). Weil aber auch Dario Quenstedt im Kieler Tor einen nach dem anderen wegfischt, bleibt Hoffnung. Hoffnung, die Ivan Matskevich - mit 22 Paraden Matchwinner - erstickt. Näher als bis auf 28:31 (58.) kommt der THW in einer chaotischen Schlussphase nicht mehr heran, muss sich am Ende mit 30:33 geschlagen geben.

Jicha "enttäuscht", Alonso "sehr stolz"

"Ich bin sehr enttäuscht. Von Anfang an hat ein Hauch Einstellung gefehlt. Das ist menschlich und normal, wir haben erst 45 Stunden vor dem Spiel in der Bundesliga antreten müssen. Aber ich hätte es mir trotzdem anders gewünscht", resümiert ein geknickter Filip Jicha. Freude indes beim ehemaligen Kieler Raul Alonso, Cheftrainer der Weißrussen: "Mein erster Sieg gegen den THW. Wer hätte das gedacht, als ich damals die B-Jugend der Zebras trainiert habe. Ich bin sehr stolz."

