THW Kiel trifft auf angeschlagenen Boxer

Kiel

Die Zebras indes könnten bereits am neunten Spieltag der Königsklassen-Gruppenphase den Einzug in die Runde der letzten 16 perfekt machen. Nach Kapitän Domagoj Duvnjak (Muskelfaserriss in der linken Wade), Steffen Weinhold (Anriss Plantarfaszie) und Youngster Gisli Kristjánsson (Schulter) fällt mit Nikola Bilyk der vierte Rückraumspieler aus. Rechtsaußen Niclas Ekberg (Achillessehne) wird voraussichtlich – wie schon im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Hannover – nur bei Siebenmetern zum Einsatz kommen. Jicha wolle die Ausfälle nicht als Ausrede gelten lassen. „Solange wir sieben Spieler haben, werden wir unsere Spiele gewinnen wollen. Wir haben eine unglaubliche Qualität in der Mannschaft. Und die, die bisher nicht so viele Spielanteile bekommen haben, können jetzt das leben, warum wir sie in der Mannschaft haben.“

Trainerwechsel bei Motor Zaporozhye

Der THW will die Tabellenführung verfestigen. Die Mannschaft von Motor wartet derweil seit saisonübergreifend elf Partien in Europa und damit seit Februar auf einen Sieg. Der ukrainische Meister steht mit einem mageren Zähler am Tabellenende der Gruppe B. Nach dem Hinspiel gegen Montpellier (25:26) trennten sich die Wege vom Klub und Cheftrainer Mykola Stepanets. Co-Trainer Rostislav Lanevich übernahm als Interimscoach. Doch auch das Rückspiel in Frankreich verlor Zaporozhye mit 30:34, reiste am Montag direkt aus Montpellier nach Kiel – in dem Wissen, dass das vor der Saison gesteckte Viertelfinal-Ziel in weite Ferne gerückt sein dürfte.

THW nach dem Hinspiel gewarnt

Nichtsdestotrotz sollte der THW nach dem Hinspiel im Yunost Sportpalast gewarnt sein. Lange, bis zum 26:27 (57.), hatten die Ukrainer dem Favoriten das Leben schwergemacht, besonders dank der 18 Paraden von Keeper Gennadiy Komok und des spät gezündeten Turbos von Ex-Zebra Dener Jaanimaa. THW-Schlussmann Dario Quenstedt und wichtige Tore von Harald Reinkind sicherten am Ende den Kieler 30:27-Erfolg.

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.