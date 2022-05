Kiel

Der THW Kiel ist im Hexenkessel von Paris cool geblieben, geht mit einem 30:30 ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Donnerstag, 20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online). Die gute Nachricht für alle Fans der Zebras: Es sind noch 700 Karten für den Klassiker im freien Verkauf erhältlich.

THW Kiel setzt gegen PSG auf „weiße Wand“ in der Wunderino-Arena

„Die Stimmung in Paris war geil, aber das kann Kiel auch“, sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak nach dem Hinspiel im Stade Pierre de Coubertin, den die PSG-Ultras mit Megafon und Bengalos in einen nebligen Hexenkessel verwandelten. Kein Wunder also, dass die THW-Asse jetzt voll auf ihre Fans, auf die „weiße Wand“ in der Wunderino-Arena setzen.

Und all die, die sich bisher noch nicht glückliche Besitzer einer Eintrittskarte für den Klassiker am Donnerstagabend nennen dürfen, können jetzt noch zugreifen. Am Freitagvormittag waren noch 700 Tickets erhältlich. Die Plätze zum Preis von 16 (Stehplatz) bis 38 Euro befinden sich zum überwiegenden Teil im vierten Rang oder in der Stehplatz-Kurve. Nur ganz wenige Restkarten sind noch für den zweiten oder dritten Rang erhältlich.

So kommen Sie an Tickets für das Rückspiel des THW Kiel gegen Paris Saint-Germain

Die Karten sind unter www.thw-tickets.de, in der THW-Fanwelt der Wunderino-Arena (Ziegelteich) sowie an den Vorverkaufsstellen bei Citti oder Famila erhältlich.