Es kribbelt bei den Handballern des THW Kiel. Am Dienstag hob die Zebraherde in Kiel ab in Richtung Paris. Am Mittwoch (20.45 Uhr) steht dort der erste Akt im Viertelfinal-Duell der Champions League mit Paris Saint-Germain auf dem Programm. Wird der Trip in die Stadt der Liebe von Erfolg gekrönt sein?