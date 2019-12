THW Kiel hui, SG pfui

Kiel

Katerstimmung indes beim Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt. Das 29:32 gegen den dänischen Meister Aalborg HB markierte die sechste Pleite in Serie. Der deutsche Meister überwintert mit 7:13 Zählern auf Rang fünf der Gruppe A. Die ersten Sechs jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein.

Noch zwei Heimspiele gegen Skopje und Veszprém

THW-Trainer Filip Jicha mache die Zwischenbilanz „viel Spaß“, sie sei aber „trotzdem nur eine Zwischenbilanz“, die es nach der Winter- und Europameisterschaftspause zu bestätigen gelte. Noch zweimal gegen Vardar Skopje (5. Februar) und Telekom Veszprém (12. Februar) treten die Kieler in ihrem „Wohnzimmer“ Sparkassen-Arena an, müssen allerdings auch noch zweimal reisen – zum HC Meshkov Brest nach Weißrussland (22. Februar) und zum Andreas-Wolff-Klub KS Vive Kielce nach Polen (29. Februar). Titelverteidiger Skopje ist in der Kieler Gruppe auf Platz sechs abgestürzt. Als ärgster Rivale um den Gruppensieg entpuppte sich der ungarische Kontrahent Telekom Veszprém (Platz zwei/14:6 Punkte).

Jicha : "Deutsche Mannschaften durch den Kalender benachteiligt"

„Wir wollten in der Gruppenphase in jedem Spiel alles investieren. Das ist uns auch mit Ausnahme des Heimspiels gegen Porto (27:28, d. Red.) immer gelungen. Das macht mich stolz“, sagt Jicha rückblickend. „Keiner konnte damit rechnen, dass wir an erster Stelle stehen, denn die deutschen Mannschaften sind durch den Kalender immer benachteiligt.“ Torwart Niklas Landin trauert indes den daheim verlorenen Punkten gegen Porto, Kielce (30:30, d. Red.) und Motor Zaporozhye (32:32, d. Red.) hinterher: „Grundsätzlich sieht es in der Champions League gerade sehr gut für uns aus. Wir dürfen nur nicht so viele Punkte zu Hause liegen lassen. Aber mit Blick auf unseren Reisestress bin ich bisher top zufrieden.“ Ganz anders ist die Gemütslage an der Flensburger Förde. Das Achtelfinale ist zwar weiterhin nicht in Gefahr, doch dem Bundesliga-Tabellenführer droht in der Runde der besten 16 Mannschaften ein schwerer Gegner und ein Rückspiel in fremder Halle. „Gerade die zwei Niederlagen gegen Aalborg tun weh“, sagte SG-Coach Maik Machulla. „Deshalb hängen wir jetzt in der Tabelle hinterher.“

