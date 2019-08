Graz/Kiel

Die Kieler haben den gebürtigen Sachsen zum Handball-Fan gemacht. Schon vorletzte Saison sprang der 50-Jährige ab und zu am Steuer von "KI EL-1" ein. Als der Job des THW-Busfahrers dann neu besetzt wurde, meldete er sich freiwillig. „Das Team ist nett und es gibt eine große Kameradschaft“, sagt er.

So dauerte es nicht lange und auch Klavesahl wurde zum festen Bestandteil des THW-Trosses – über seine Rolle als Chauffeur hinaus. Bis zu sechsmal täglich klettern die Handballer im Trainingslager in Graz in den Bus, in dem die Tische mit ihrem Klublogo versehen sind. Bis zu sechs Stunden am Tag trainieren sie.

Tipps vom Athletiktrainer

Tote Zeit für Klavesahl, der auf die Rückfahrt warten muss? Mitnichten. Er schaut sich das Training an, geht Teambetreuer Michael Menzel zur Hand. Und weil so viel sportliche Aktivität vor Augen ansteckend ist, macht er es wie fast jeder im THW-Familie und dreht auch selbst einige Runden in der Trainingshalle, holt sich Tipps von Athletiktrainer Hinrich Brockmann oder begibt sich in die Hände der Physios.

„Inzwischen haben die Jungs und ich ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Deshalb fahre ich auch fast jeden Transfer“, erzählt er.

In Ruhe über die Autobahn gleiten

Nur für die Strecke zum Hamburger Flughafen springt auch mal ein Kollege ein. „Wenn ich mal eine Kurve zu rasant nehme oder mal schärfer bremsen muss, bekomme ich auch Rückmeldung vom Kapitän“, erzählt Klavesahl. Schließlich sei es seine Aufgabe, dass die Spieler „den Stress der Straße nicht merken. Sie möchten in Ruhe über die Autobahn gleiten.“

Damit ist sein Job als Fahrer aber nicht getan. Sobald die Spieler in der Heimat oder am Hotel abgesetzt sind, muss der Bus gereinigt werden. „Er soll ja aussehen wie neu, wenn sie wieder einsteigen“, sagt Klavesahl. Bei der Gelegenheit überprüft er auch den Kaffee- und Serviettenbestand im Bus und sagt dem dafür zuständigen Spieler Bescheid, wenn er sich dem Ende entgegen neigt.

Glücksbringer im Kabinengang

Seine Fahrgäste haben bei Klavesahl schnell das Interesse für ihre Sportart geweckt. So lässt er es sich nicht nehmen, die Auswärtsspiele live in der Halle mit anzuschauen.

Inzwischen steht er auch mit im Kabinengang und klatscht die Spieler vor dem Anpfiff ab. Randnotiz für Abergläubische: Immer, wenn er das tat, gewannen die Zebras bisher. „Ich war letzte Saison zwar auch in Flensburg und Magdeburg dabei. Aber das war so früh in der Saison, da war ich noch zurückhaltender und nicht mit im Kabinengang“, erklärt er.

Selbst wenn die Kieler zum Spielort fliegen und es angesichts der Entfernung keinen Sinn macht, mit dem Bus hinterher zu fahren, schickt Klavesahl über Betreuer Menzel eine Glücks-SMS an die Mannschaft. „Ein bisschen Aberglaube ist da wohl schon mit dabei“, sagt er.