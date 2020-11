Kiel/Berlin

Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel, sagte in einer ersten Reaktion: "Die Tatsache, dass unser Spiel gegen Berlin verschoben wird, trifft uns hart. Wir sehr gut vorbereitet und gut drauf, haben uns sehr auf das große Spiel gefreut."

Der Österreicher betonte: "Im Hinblick auf unseren Spielplan bringt uns das in eine wahr schwierige Lage, weil einfach bis Ende des Kalenderjahres im Drei-Tage Rhythmus gespielt wird. Es wird sehr schwierig sein, die beiden Spiele, die verschoben wurden, irgendwie zu platzieren.

Schon in der Champions-League konnte ein Heimspiel der Zebras nicht wie geplant ausgetragen werden, weil es im Team des Gegners Motor Zaporozhye 14 Corona-Fälle gab.

Für Szilagyi kommen die Corona-Fälle im Anschluss an die Nationalmannschaftswoche "sicherlich nicht überraschend". Das sei "für alle Klubs eine große Herausforderung, weil wir jetzt wieder flexibel reagieren müssen".

HBL sieht von Generalabsage ab

Die Handball-Bundesliga (HBL) hat nach den positiven Corona-Tests bei den Nationalspielern Johannes Bitter und Marian Michalczik auch das Spiel der MT Melsungen bei der SG Flensburg-Handewitt sowie die Partie der TSV Hannover-Burgdorf gegen Frisch Auf Göppingen auf unbestimmte Zeit verschoben. In Flensburg hätten insgesamt sieben Nationalspieler auf dem Feld gestanden. Im Göppingen Kader stehen mit Sebastian Heymann und Marcel Schiller zwei Spieler, mit denen der am Montag positiv getestete Johannes Bitter gemeinsam im Auto die Heimreise nach der Nationalmannschaftswoche angetreten hatte und die damit als direkte Kontaktpersonen gelten.

Für die unmittelbar auf die Nationalmannschaftswoche folgenden Partien hatte die HBL die Regel aufgestellt, dass Klubs, bei denen mindestens zwei Spieler als Direktkontakte zu infizierten in häusliche Isolation müssen, eine Spielverlegung beantragen können.

So geht es weiter für den THW

Von einer Generalabsage des Spieltages sah der Ligaverband ab. Man gehe davon aus, dass der kommende achte Spieltag wie geplant stattfinden könne, sagte ein HBL-Sprecher KN-online.

Der THW Kiel soll dann am Sonntag, 15. November, in Düsseldorf gegen den Bergischen HC antreten. Zu fest dran glauben mag man beim THW nicht. "Ob wir unser Auswärtsspiel beim BHC spielen können, werden wir wahrscheinlich auch erst am Tag vorher beantworten können", sagt Szilagyi.