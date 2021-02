Kiel

Am Freitag war in einer der regelmäßigen Testreihen ein positives Testergebnis bei einem Spieler aufgetreten. Am Donnerstagabend hatte der THW in der Champions League noch gegen die Ukrainer von Motor Zaporozhye mit 34:23 gewonnen. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi reagierte betroffen: "Der positive Test ist natürlich ein Schock, kam völlig unerwartet, ohne Vorwarnung oder Symptome. Noch am Donnerstag vor dem Spiel haben wir unter anderem den betroffenen Spieler einem Schnelltest unterzogen. So wie es aussieht, muss die Infektion in Kiel im Alltag passiert sein", sagte der Österreicher.

Genau sei, so Szilagyi weiter, "nicht feststellbar, wo und wann die Infektion passiert ist, und damit auch nicht, ab wann genau eine Infektionsgefahr bei dem Spieler bestand. Wir hoffen, dass er schnell und ohne einen schlimmeren Verlauf durchkommt." Der Kieler Manager betonte allerdings auch: "Dieser Fall ist nicht mehr mit der WM in Verbindung zu bringen." Insgesamt sieben Akteure des Champions-League-Siegers hatten im Januar an der Weltmeisterschaft in Ägypten teilgenommen, die Dänen Niklas und Magnus Landin waren als Weltmeister an die Förde zurückgekehrt.

Schon im Dezember drei Fälle in der Zebraherde

Schon im Dezember hatte sich der THW Kiel in eine zehntägige, behördlich angeordnete Quarantäne begeben müssen. Damals hatten sich Kapitän Domagov Duvnjak, Pavel Horak und Magnus Landin mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt also der zweite Schock in der Zebraherde, dessen Folgen noch nicht lückenlos absehbar sind. „Dass der Spieler Mitspieler angesteckt hat, ist nach intensiver Kommunikation mit dem Gesundheitsamt und unseren Mannschaftsärzten leider nicht auszuschließen. Darum war es nicht verantwortbar, am Sonntag gegen Leipzig zu spielen", sagte Viktor Szilagyi auf Nachfrage von KN-online. Der Tross des SC DHfK Leipzig war bereits auf dem Weg nach Kiel. Am Sonntag um 13.30 Uhr sollte die Partie zum Re-Start der Bundesliga angepfiffen werden. Doch die Sachsen um Weber, Roscheck und Co. machten auf halber Strecke kehrt. "Es gab ein Risiko, und darum stand – wie bisher immer - die Gesundheit aller Beteiligten im Vordergrund. Wir sind mit der ersten Quarantäne gut gefahren, konnten das Virus aus der Mannschaft raushalten. Darum haben wir uns auch sofort in Quarantäne begeben und werden weiter engmaschig testen“, so Szilagyi.

Die Auswirkungen auf den Spielplan könnten verheerend sein. Nach dem ausgefallenen Match am Sonntag gegen Leipzig wird auch das Rückspiel in Zaporozhye am Sonntag ausfallen - auch wenn die offizielle Absage noch aussteht. Die nächsten Auftritte wären am Sonntag, 14. Februar, in Lemgo sowie am 16. Februar zu Hause gegen Aalborg geplant. Szilagyi: „Wir müssen sehen, was jetzt passiert, wie viele Spiele ausfallen. Wir haben gelernt, uns schnell auf neue Gegebenheiten einzustellen.“ Am Montag sollen weitere Details mit den zuständigen Gesundheitsbehörden abgestimmt werden.