Kiel

Drei Medaillen, keine Verletzungen, aber sechs Corona-Infektionen – das ist die bisherige Bilanz der Handball-EM für den THW Kiel. Am Sonntag sollen die Zebras mit einem K.o.-Spiel in die Restrunde starten. Ob und mit welchen Spielern sie antreten können, wissen sie noch nicht.

Denn wie viele Zebras sich im Rahmen der EM in Ungarn und der Slowakei mit dem Coronavirus infiziert haben, ist noch nicht abschließend geklärt. Zuletzt wurde auch der Norweger Harald Reinkind, am Freitag noch im Spiel um Platz fünf im Einsatz, positiv getestet. Er ist nach Domagoj Duvnjak (während der Vorbereitung), Niclas Ekberg, Nikola Bilyk, Patrick Wiencek und Miha Zarabec der sechste Kieler, der sich rund um das Turnier infizierte. Im Laufe des Mittwochs erhoffen sich die Zebras Klarheit durch weitere PCR-Testergebnisse der Rückkehrer vom Finalwochenende. „Ich hoffe, dass wir am Sonntag spielen können. Jedes verschobene Spiel würde neue Probleme mit sich bringen“, sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi mit Blick auf den engen Terminkalender.

Langsame Reintegration ins Training

Das Pokal-Viertelfinale bei den Rhein-Neckar Löwen soll der Auftakt zu einem Marathon von fünf Auswärtsspielen in Folge sein. „Das ist natürlich nicht, was man sich nach einer EM wünscht. Aber es ist bei uns auch kein großes Thema“, sagt Szilagyi. „Unser größter Fokus ist jetzt, die Spieler in intensiver Begleitung unserer Ärzte in die notwendige Verfassung zu bringen.“ Zwar handele es sich um milde Verläufe. „Aber dass wir in Mannheim nicht mit unserer stärksten Mannschaft antreten können werden, halte ich für ziemlich sicher.“

Zwar bestätigt auch THW-Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker den ersten Eindruck, dass die Sportler nach einer Infektion mit der Omikron-Variante des Virus schneller wieder leistungsfähig werden können. „Da muss man natürlich Studien und weitere Untersuchungen abwarten“, sagt der Mediziner. „Offenbar ist es aber so, dass die Omikron-Variante weniger die Organe betrifft, die die Delta-Variante betroffen hat und sich mehr im Hals-Nasen-Rachenbereich abspielt – als leichter Husten, Schluckbeschwerden, Fieber, Gliederschmerzen. Aber nicht in Herz oder Niere.“

Auf die leichte Schulter nehmen die Kieler die Infektionen ihrer Spieler deshalb keinesfalls. „Wenn alles in Ordnung ist, gehen die Spieler auch nicht wieder von null auf 100, sondern reintegrieren sich ins Training je nachdem, wie lange sie aussetzen mussten. Da steht die Gesundheit der Spieler absolut über allem“, betont Brandecker.

Trotz der EM-Infektionen kommt aus Kiel keine Kritik am Turnier in Ungarn und der Slowakei. „Ich glaube, man hat bei der EM viele Erfahrungen gesammelt. Und ich halte es für richtig, dass sie nicht abgebrochen wurde. Wir haben trotz allem ein hochkarätiges Finalwochenende gesehen“, sagt Szilagyi. „Bis man ein richtiges Fazit ziehen kann, wird es aber wohl noch ein bisschen dauern. Die weiteren Nachwirkungen sind ja noch nicht abzusehen.“

THW Kiel hält an Saisonzielen fest

Sportlich will der Rekordmeister trotz holpriger Hinrunde in der Liga, in der er sechs Minuspunkte Rückstand auf Spitzenreiter SC Magdeburg hat, an den traditionell hohen Zielen festhalten. „Wir sind in allen Wettbewerben noch mittendrin“, sagt Szilagyi. Das Pokal-Final-Four steht am Sonntag auf dem Spiel, in der Liga sieht der Österreicher die Kieler „in Lauerstellung“. „Und auch in der Champions League ist ein Platz unter den ersten Zwei in der Gruppe noch möglich. Aber ein Polster haben wir nicht mehr, im Gegenteil. Darum müssen wir jetzt kämpfen. Der Februar und März werden brutal intensiv.“

Die Hinrunde, in der sie mit vier Liga-Partien ohne Sieg in folge die längste Durststrecke dieser Art seit 2003 erlebten, haben die Kieler während der EM-Pause aufgearbeitet. „Es gibt die ein oder andere Stellschraube, an der wir drehen werden. Das besprechen wir aber intern“, so Szilagyi.