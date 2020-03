Dem Handball droht durch die Corona-Epidemie ein Spielplan-Chaos. Nachdem am Mittwoch auch die Hamburger Gesundheitsbehörde zunächst bis zum 30. April Veranstaltungen mit mehr 1000 Besuchern untersagte, steht das Final Four um den DHB-Pokal am 4. und 5. April in der Barclaycard Arena auf der Kippe.