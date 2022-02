Kiel

Nach der derzeit gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes Schleswig-Holstein müssten die Handballer des THW Kiel bei ihren Heimspielen noch vor Geister-Kulisse spielen. Doch das wird sich bald ändern. Ministerpräsident Daniel Günther kündigte am Mittwoch an, die Jamaika-Regierung wolle einen bundeseinheitlichen Beschluss zu Großveranstaltungen umsetzen. Er könnte noch am Mittwoch getroffen werden und stellt in geschlossenen Räumen wie Handballhallen eine Auslastung von maximal 30 Prozent in Aussicht.

Für die Kieler Wunderino-Arena, in der die Zebras ihre Heimspiele austragen, würde das eine Zuschauer-Obergrenze von rund 3000 bedeuten.

THW-Geschäftsführer Szilagyi: „Werden Lösung finden“

Der THW Kiel hatte zuletzt am 26. Dezember vor 5000 Fans in der heimischen Arena gespielt und damit die vor der Omikron-Welle größtmögliche Kapazität ausgeschöpft. Das nächste Heimspiel steht erst am 23. Februar in der Champions League gegen Montpellier HB auf dem Programm.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kieler hatten stets die Hoffnung geäußert, durch gute Erfahrungen mit ihrem Hygienekonzept Schrittweise wieder mehr Fans in die Halle lassen zu können. Dementsprechend erfreut reagierte auch Geschäftsführer Viktor Szilaygi am Mittwoch. „Über allem steht bei uns die große Freude, dass das Thema Geisterspiele wohl vom Tisch ist“, sagte er. „Trotzdem muss man sagen, dass die immer neuen Vorgaben uns immer wieder vor Herausforderungen stellen. Aber wir haben als THW Kiel in den vergangenen zwei Jahren bereits Konzepte für eine maximale Auslastung von 25, 50 und nahezu 100 Prozent auf die Beine gestellt und auch sicher umgesetzt. Da werden wir jetzt auch eine Lösung für die 30 Prozent finden.“