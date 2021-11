Kiel

Ein Sieg, zwei Vertragsverlängerungen, 60 Minuten gemeinschaftliches Handball-Event – die Fans und Spieler des THW Kiel erlebten am Sonntag einen nahezu unbeschwerten Nachmittag in der Wunderino-Arena, während abseits des Sportgeschehens wieder die Corona-Schlagzeilen dominieren. Doch in das Wohlgefühl der Sportler mischt sich auch wieder Sorge.

Viele Dinge im Leben eines Profisportlers machen nur vor vollen Rängen richtig Sinn. Zum Beispiel die Verkündung der Vertragsverlängerungen von Rune Dahmke und Sven Ehrig bis 2024 per Videobotschaft unmittelbar vor dem Anpfiff des Bundesliga-Spiels gegen den SC DHfK Leipzig am Sonntag (32:28-Sieg für den THW).

Dahmke hält beim THW Kiel die Stimmung hoch

Lauter Jubel begleitete die Bilder der „Kieler Flügelzange“ – vor allem bei Dahmke hatten die Fans befürchtet, er könne seinem Freund und Schwager in spe, Sander Sagosen, nach Norwegen zu Kolstad Håndball folgen. „Es ist schön, dass die Gerüchte jetzt aufhören“, sagte der Linksaußen nach dem Spiel, Zwar habe er kurz Kontakt zu den Verantwortlichen des ambitionierten norwegischen Projekts gehabt, Verhandlungen habe es aber nie gegeben. „Es passt einfach zusammen“, sagt der 28-Jährige über sich und den THW Kiel, bei dem er schon seit 2008 spielt und 2014 seinen ersten Profivertrag unterschrieb. „Eigentlich war das gar kein Ding. Wir haben uns einmal getroffen und dann war alles klar.“

Als dienstältester Spieler nach Patrick Wiencek und Niclas Ekberg sieht sich Dahmke in der Mannschaft auch in der Rolle des Motivators. „Ich merke, dass ich innerhalb der Mannschaft vorangehen kann, mein Wort vielleicht ein anderes Gewicht hat als mit 20 Jahren. Meine Aufgabe ist oft auch einfach, die Stimmung hoch zu halten, damit man gut arbeiten kann und am Ende erfolgreich ist.“

Zukunft von Weinhold, Bilyk und Horak soll sich vor dem Jahreswechsel entscheiden

Nach den Verlängerungen mit Dahmke und Ehrig stehen aus dem aktuellen THW-Kader nun noch Fragezeichen hinter der Zukunft von Nikola Bilyk (Rückraum links), Steffen Weinhold (Rückraum rechts) und Abwehr-Allrounder Pavel Horak, der am Sonntag seinen 39. Geburtstag feierte. „Wir sind mit allen, deren Verträge auslaufen, in Gesprächen und werden sicherlich Ende des Jahres Klarheit haben“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi dazu.

Unklar ist indes, was die sich immer weiter zuspitzende Corona-Lage für die Handballer bedeutet. „Wir haben natürlich Sorge“, sagt Szilagyi mit Blick auf die astronomisch hohen Inzidenzzahlen in Teilen der Republik. „Wir freuen uns über jedes Spiel, das wir in dieser Atmosphäre erleben können.“

THW-Geschäftsführer Szilagyi: Sport würde Geisterspiele ohne Hilfe nicht überleben

9000 Karten hatte der THW Kiel nach eigenen Angaben für die Partie gegen Leipzig verkauft – und damit die vollste Handball-Halle in Deutschland. Das andere Extrem wird am Donnerstag wieder in Leipzig zu sehen sein. In Sachsen, wo die Inzidenz bundesweit am höchsten ist, sind vorerst nur noch Geisterspiele erlaubt. In Schleswig-Holstein, bundesweites Inzidenz-“Schlusslicht“, wäre derzeit sogar eine volle Auslastung der 10 285 Sitz- und Stehplätze bietenden Wunderino-Arena möglich.

Die Möglichkeiten, die die Landesverordnung bietet, reizt der THW Kiel aber nicht zu jeder Zeit aus. Unter anderem hatten die Zebras zu Saisonbeginn freiwillig auf ein Modell ausschließlich mit Geimpften, Genesenen und einigen Getesteten gesetzt, bevor die Landesregierung die volle Auslastung auch ohne Masken erlaubte. In der Spitze nutzten laut Klub zu 3G-Zeiten nur 80 Fans die Möglichkeit, ein Liga-Spiel nur mit einem negativen Testnachweis zu besuchen. „2G ist für unsere Fans nichts Neues. Wir haben um die 1000 Stehplatz-Tickets, die wir nicht in den Verkauf gegeben haben, seit einigen Wochen auch wieder eine von uns eingeführte Maskenpflicht. Das sind die Dinge, die wir machen können“, sagt Szilagyi. „Ansonsten können wir nur hoffen, dass die Infektionszahlen stagnieren oder im Idealfall wieder sinken, so dass wir die kommenden vier, fünf Wochen ohne weitere Einschränkungen durchziehen können.“

Angesichts der aktuell vergleichsweise niedrigen Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein rechne er nicht mit Geisterspielen. „Für den Fall der Fälle haben wir die Pläne ja leider noch in der Schublade. Aber ich bin überzeugt davon, dass niemand im Sport jetzt ohne Hilfe Geisterspiele überleben wird“, sagt Szilagyi.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 2G-Regel gilt bis auf weiteres und solange die landesweite Hospitalisierungsrate einen Wert von 6 nicht überschreitet. Am Sonntag lag sie in Schleswig-Holstein bei 4,1. Wird der Richtwert überstiegen, könnte das Land mit einem Beschluss die 2G-Plus-Regelung nach dem Bundes-Infektionsschutzgesetz einführen, bei der für Fans zusätzlich zur vollständigen Impfung oder Genesung ein tagesaktueller Schnelltest erforderlich werden würde.