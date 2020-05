Final Four um DHB-Pokal im Februar 2021

Die Handball-Bundesliga hat den neuen Termin für die Endrunde um den DHB-Pokal 2020 bekanntgegeben. Das Final Four in Hamburg, bei dem der THW Kiel im Halbfinale auf den TBV Lemgo trifft, soll nun am 27. und 28. Februar 2021 stattfinden. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.