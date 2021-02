Kiel

Durch die Aussagen des Gesundheitsamtes herrscht nun Klarheit, dass nicht nur die am Sonntag abgesagte Bundesliga-Partie gegen den SC DHfK Leipzig sowie die Champions-League-Partie gegen Zaporozhye am Mittwoch abgesagt werden. Betroffen sind darüber hinaus auch die Begegnungen beim TBV lemgo Lippe (14. Februar), gegen Aalborg (16. Februar) und gegen Celje (18. Februar).

"Aufgrund der neuen Virusvarianten und deren teilweise beobachteter hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit hat sich das Sozialministerium mit den Gesundheitsämtern darauf verständigt, das Schutzniveau zu erhöhen. Daher ist eine Verkürzung nicht möglich", teilte ein Sprecher der Stadt Kiel am Sonntag mit.

Bereits im Dezember hatte sich die Zebraherde nach positiven Tests bei Kapitän Domagoj Duvnjak, Pavel Horak und Magnus Landin in eine behördlich angeordnete Quarantäne begeben müssen, hatte diese aber gemäß den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts nach mehreren negativen Testreihen auf zehn Tage verkürzen können.

Auch in diesem Fall liegt die Federführung für die durchzuführenden Maßnahmen beim Kieler Gesundheitsamt. "Die Kontaktpersonen werden an die anderen zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet", heißt es dort. Zuletzt waren auch die Behörden in Rendsburg und Plön mit dem THW befasst.

38 Spieltage überhaupt noch möglich?

„Wir müssen das jetzt auf uns zukommen lassen. Jedes weitere ausgefallene Spiel in der Bundesliga macht es unwahrscheinlicher, am Ende auf 38 Spieltage zu kommen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Sonntag. "Alle Bundesligisten hatten sich abgestimmt, dass die Hinrunde mit 19 Spielen ausgetragen werden muss, danach würde dann eine Quotientenregelung greifen. Wir schauen jetzt, wie viele Spiele insgesamt in der Liga ausfallen und ob es dann noch möglich sein wird, die nachzuholen. Das gilt natürlich auch für unsere Partien.“

Insgesamt könnten dem THW Kiel in Bundesliga, Champions League und DHB-Pokal noch bis zu 38 Partien in 18 Wochen vom 20. Februar bis zum Saisonende am 27. Juni bevorstehen. Hinzu kommen für zahlreiche Nationalspieler bis zu fünf Partien in der Olympia- (März) und EM-Qualifikation (April).