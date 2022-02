Kiel/Oslo

Corona und kein Ende. Die Pandemie hält den Handball-Rekordmeister THW Kiel mit ihren infektiösen Klauen weiter fest im Griff. Am Mittwochnachmittag stieg der Zebra-Tross in Kiel in den Charterflieger nach Oslo. Weiter ging es mit dem Bus in die Olympia-Stadt Lillehammer, wo der THW am Donnerstag (18.45 Uhr im Liveticker) auf den norwegischen Meister Elverum Håndball trifft. Zwei Plätze an Bord blieben allerdings leer.

Quenstedt und Sprenger mit dem Coronavirus infiziert

Denn neben dem weiterhin fehlenden Cheftrainer Filip Jicha und Kreisläufer Hendrik Pekeler haben sich nun auch Torwart Dario Quenstedt und Co-Trainer Christian Sprenger mit dem Coronavirus infiziert. Ein Desaster. Keeper Quenstedt hatte sich gleich nach der Rückkehr aus Düsseldorf am Sonntag mit leichten Symptomen in Hotel-Isolation begeben und wurde inzwischen positiv getestet. Für ihn steht neben der Kieler Nummer eins Niklas Landin U 23-Keeper Philip Saggau zwischen den Pfosten.

Vor Probleme stellt den Klub auch der Ausfall von Christian Sprenger, der zuletzt zweimal Cheftrainer Filip Jicha an der Seitenlinie vertreten hatte. Darum hat sich nun THW-Nachwuchskoordinator und Klublegende Klaus-Dieter „Pitti“ Petersen (53) mit auf die Reise nach Norwegen gemacht, der alle erforderlichen nationalen und internationalen Lizenzen besitzt. „Beim THW Kiel ziehen wir alle an einem Strang“, sagte Petersen am Mittwoch. „Es ist doch klar, dass ich in dieser Situation helfe. Ich stehe mit Filip und Sprengi (Christian Sprenger, d. Red.) im engen Austausch, und das Spiel ist von beiden perfekt vorbereitet worden. Ich werde am Donnerstag gemeinsam mit Viktor und der Mannschaft das Coaching während der 60 Minuten übernehmen“, so der Europameister von 2004 weiter, der mit den Zebras zwischen 1993 und 2005 insgesamt neun Meistertitel, drei Pokalsiege sowie drei Erfolge im EHF-Pokal feiern konnte.

Vor dem Anpfiff – Do. 18.45 Elverum Håndball: Fries, Imsgard – Vidovic, Hedberg, Larsen, Moen Nilsen, Lien, Fingren, Grøndahl, Thorkelsson, Langaas, Máthé, Johansson, Moen, Heldal, Solstad – verletzt: Pettersen (Hüfte) – Trainer: Børge Lund (42). THW Kiel: N. Landin, Saggau – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wien­cek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk – fehlend: Pekeler, Jicha, Quenstedt, Sprenger (alle Corona-Infektion) – Interimstrainer: Klaus-Dieter Petersen (Nachwuchskoordinator/53). Schiedsrichter: Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Portugal) – Bilanz: 1 Spiel, 1 Sieg für den THW – Hinspiel: 41:36 für den THW – TV: DAZN überträgt ab 18.35 Uhr live –Anpfiff: Donnerstag, 18.45 Uhr, in der Håkons Hall in Lillehammer.

Auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zeigte sich „dankbar, dass ,Pitti’ so kurzfristig eingesprungen ist. Trotz der Ausfälle werden alle, die nach Lillehammer reisen, bereit sein und wissen, worum es geht.“