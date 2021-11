Göppingen/Köln

Als der Tross des THW Kiel noch am Sonntagabend von Stuttgart aus in die Heimat abhob, beherrschten die zwei in eindrucksvoller Manier errungenen Punkte durch das 38:26 bei Frisch Auf Göppingen die Gemütslage der Zebras. Allerdings wurde die Laune irgendwie doch durchsetzt durch die aktuelle Corona-Lage in der Handball-Bundesliga. Die Partien der SG Flensburg-Handewitt und des SC Magdeburg waren am Wochenende nach zahlreichen Corona-Impfdurchbrüchen abgesagt worden. Der THW Kiel indes hatte in einem „schwarzen“ Oktober trotz der Infektionen zweier seiner Stars durchspielen müssen. „Unfair“, findet THW-Cheftrainer Filip Jicha.

Ohne Sagosen und Weinhold sammelte der THW im Oktober Minuspunkte

Rückblick: Im Februar hatte der THW nur 40 Stunden nach einer 14-tägigen Quarantäne und mit erheblichem Trainingsrückstand gegen den SC Magdeburg antreten müssen (24:24). Vor vier Wochen gab es trotz der Infektionen von Sander Sagosen und Steffen Weinhold keine Spielabsagen. Ohne das Weltklasse-Duo sammelte der deutsche Meister Minuspunkte, musste die Partien in Lemgo (21:21), gegen Szeged (32:32), erneut gegen den SCM (27:29) und in Skopje (29:26) absolvieren, erlitt in Lübbecke mit dem zurückgekehrten, aber noch geschwächten Duo eine 25:29-Bruchlandung. „Meine Mannschaft hat in der Phase mit den beiden Corona-Fällen nie gejammert“, sagt THW-Cheftrainer Filip Jicha. „Wir mussten weiterspielen und haben es teuer bezahlt. Als wir in der Vorsaison so kurz nach 14 Tagen Quarantäne gegen Magdeburg ran mussten, hat auch niemanden die Gesundheit meiner Spieler interessiert.“

Der Tscheche spielt damit auf die in Hannover kritisch beäugte, weil kurzfristige Absage im Fall der von fünf positiven Tests getroffenen SG Flensburg-Handewitt in Burgdorf sowie den Ausfall des SCM-Matches gegen Lübbecke am Sonntag aufgrund von sechs Corona-Fällen beim aktuellen Tabellenführer der Handball-Bundesliga an. „Als Mensch kann ich die aktuellen Absagen natürlich nachvollziehen. Aber die Grundlage muss man mir mal erklären. Ich kann meinen Spielern, die mich nach dem Warum fragen, jedenfalls keine Antwort geben. Es ist nicht fair“, so Jicha. Denn der THW hatte ja weiterspielen müssen.

Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL) kann den „sportlichen Frust“ im Kieler Lager verstehen, skizziert allerdings auch die Unterschiede zwischen den aktuellen Fällen und der Kieler Situation. Entscheidend sei dabei der Trend bei der Infektionsentwicklung. So habe es nach dem positiven Test beim Flensburger Simon Hald am Folgetag einen weiteren positiven Fall, dann erst im Mannschaftshotel in Hannover drei weitere positive Tests gegeben. „Vor diesen Fällen in der Ersten hatten wir schon mehrfach Fälle in der Zweiten Liga. Das ist eine Tendenz, die dafür sprach, dass weitere Spieler infiziert sind. Darum haben die spielleitende Stelle und ich diese Entscheidung getroffen, weil wir eine erhebliche Gesundheitsgefahr gesehen haben“, sagt Bohmann.

Wurde der THW Kiel für sein umsichtiges Verhalten „bestraft“?

Beim ThSV Eisenach in Liga zwei hatte es einen massiven Ausbruch gegeben. Insgesamt zehn (geimpfte) Spieler mussten sich in Quarantäne begeben. „Wenn es dann keine Steigerung mehr gibt, wird ja auch wieder gespielt. Beim THW wurde genau so vorgegangen, nur dass es eben keine negative Entwicklung gab. Dort wurden die beiden Spieler zum Glück früh isoliert. Die SG indes ist mit dem Bus nach Hannover gefahren, dann haben sich weitere Spieler infiziert“, so Bohmann. Wurde der THW also für sein umsichtiges Verhalten regelrecht „bestraft“?

Nach den Statuten des Ligaverbands müssen Mannschaften antreten, wenn die Hälfte des Lizenzspieler-Kaders einsatzfähig ist. Das wäre sowohl bei Magdeburg als auch bei Flensburg der Fall gewesen. In diesen Fällen war jedoch das Risiko weiterer Infektionen ungleich größer. Bohmann: „Das zeigt jetzt, dass bei geimpften Spielern die Viruslast nicht groß genug ist für Schnelltests, wir lieber PCR-testen müssten. Wenn es bei der SG und beim SCM jetzt keine weitere Entwicklung gibt, wird auch sofort wieder gespielt. Wir werden nicht immer jeden Einzelfall mit den Regularien erfassen können. Die einen werden es passend finden, die anderen ungerecht.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was beim THW Kiel bleibt, ist ein schaler Beigeschmack. Kapitän Domagoj Duvnjak findet es „schon ein bisschen komisch“, wie unterschiedlich entschieden wurde. Linksaußen Rune Dahmke sagt: „In den letzten Wochen hat sich durch die extrem hohen Zahlen ein anderer Konsens ergeben. Österreich hat ja sogar die Impfpflicht ausgerufen. Aber für uns fühlt es sich nicht fair an.“ Auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zeigte sich überrascht: „Ich habe ausdrücklich Verständnis für die Absagen. Wir leben in einer besonderen Zeit mit steigenden Zahlen. Es geht in erster Linie um die Gesundheit der Spieler, und darum wurde offenbar nicht nur nach den Regularien entschieden. Aber das hätten wir uns eben auch für uns erhofft.“

Am Dienstag hätte der SCM in der European League gegen IK Sävehof antreten müssen. Die Partie wurde abgesagt. Bei der SG Flensburg-Handewitt wird sich frühestens am Dienstag entscheiden, ob die Begegnung in der Champions League am Donnerstag bei Dinamo Bukarest stattfinden kann.