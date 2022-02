Hamburg

Losfee Johannes Bitter kam direkt vom Training in der benachbarten Halle und bescherte dem THW Kiel ein ungewisses Los im Halbfinale des DHB-Pokals. Der Torwart des Handball-Bundesligisten HSV Hamburg zog am Dienstag die Kugel aus dem Topf, in der das Viertelfinale noch gar nicht gespielt wurde.

Die Begegnung zwischen der MT Melsungen und Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe wurde wegen Corona-Fällen bei der MT noch nicht ausgetragen. Sie soll Anfang März nachgeholt werden. Damit ist eine Wiederholung des Halbfinals der Saison 2019/20 möglich, in der die Kieler nach 18:11-Pausenführung mit 28:19 gegen den TBV verloren. Sollte Melsungen der Kieler Gegner werden, wäre das erst die dritte Pokal-Begegnung zwischen den Klubs. Die bisherigen beiden gewannen die Kieler. Das zweite Halbfinale bestreiten der SC Magdeburg und der HC Erlangen.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilaygi hätte indes nichts gegen eine Neuauflage des Pokal-Halbfinals gegen Lemgo. „Ich freue mich, dass die Möglichkeit besteht, gegen Lemgo eine Art Revanche zu bekommen“, sagte er. „Diese Niederlage hängt uns schon sehr lange nach. Das wollen wir besser machen.“

Egal, gegen welchen Gegner: Die Kieler fiebern der letzten Auflage des Final Fours in Hamburg entgegen. „Wir freuen uns unglaublich drauf, hoffentlich vor voller Kulisse, vor vielen THW-Fans und hoffentlich erfolgreich in Hamburg zu spielen“, sagte Szilagyi.

Ab 2023 steigt das Final Four in Köln

Das Final Four wird am 23. und 24. April zum letzten Mal in der Barclays-Arena in Hamburg ausgetragen. Ab kommender Saison steigt es in der Lanxess-Arena in Köln.

Der THW Kiel hatte sich am Sonntag bei seinem Kaltstart nach der EM-Pause und den coronabedingten Ausfällen von Torwart Niklas Landin und Rückraumspieler Harald Reinkind in einem Kraftakt mit 26:24 bei den Rhein-Neckar Löwen durchgesetzt und somit zum 18. Mal für die Pokal-Endrunde qualifiziert. Mit elf Triumphen in diesem Wettbewerb sind die Zebras Rekord-Pokalsieger. Zuletzt konnten sie den Titel 2019 mit einem Sieg über den SC Magdeburg feiern.

HBL plant mit ausverkaufter Arena

Die Handball-Bundesliga als Veranstalter des Final Fours geht Ende April von einer vollen Tribünen-Auslastung in der Barclays-Arena aus, alle frei verkäuflichen Tickets sind bereits ausverkauft. Die Halbfinalisten bekommen allerdings jeweils noch ein Kontingent von 1200 Karten für ihre Partner und Fans.