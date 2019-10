Das Achtelfinale im DHB-Pokal sorgt wieder einmal für Kopfschütteln in der Handball-Gemeinde. Der Grund: Nur eine der acht Partien – SG Flensburg-Handewitt gegen Hannover am Donnerstag – wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Fans des THW Kiel schauen in die Röhre.