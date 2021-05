Die Crunchtime-Erfahrung

Mit einem Sieg beim Final Four um den DHB-Pokal könnten die Zebras den dritten Titel der offiziellen Spielzeit 2019/20 feiern und ihr Nachhol-Triple aus Meisterschaft, Champions League und Pokal perfekt machen. Dieses Gefühl, nie patzen zu dürfen, um all diese Titel zu gewinnen - sie kennen es zu genüge. Trainer Filip Jicha bezeichnet den Saison-Endspurt als Aneinanderreihung von Endspielen. Für die Kieler sind Alles-oder-nichts-Spiele schlicht keine Besonderheit. „Diese Erfahrung hilft natürlich“, sagt Torwarttrainer Mattias Andersson, der mit den Zebras 2007 und 2008 sowie 2012 mit der SG Flensburg-Handewitt in Hamburg triumphierte.

Das Teilnehmerfeld

Neben dem THW Kiel sind dessen Halbfinal-Gegner (Donnerstag, 17 Uhr im Liveticker) TBV Lemgo Lippe, die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf qualifiziert. Ihr Weg dorthin? Schon fast vergessen, handelt es sich doch beim Final Four um die nicht weniger als viermal verschobene Nachhol-Endrunde aus der Saison 2019/20.

Eine Spielzeit, nach der Hannover namhafte Abgänge (wie den von Rechtsaußen Timo Kastening nach Melsungen) verzeichnete. Eine, nach der die MT Melsungen noch nicht wieder in den Tritt fand. Der TBV Lemgo Lippe gehört zu den Positiv-Überraschungen der Corona-Saison, war im Pokal aber lange weg vom Final-Four-Fenster. Zuletzt waren die Lipperländer 2002 qualifiziert – und holten auch den Titel.

Mit dabei war damals Florian Kehrmann. Der ehemalige Rechtsaußen ist nun, 19 Jahre später, Trainer des TBV, der noch ziemlich grün hinter den Ohren ist. „Viele meiner Spieler erleben ein solches Event zum ersten Mal. Wir müssen es hinkriegen, eine Art Normalität zu schaffen, uns nur auf die 20x40 Meter Handballfeld zu konzentrieren“, sagt er.

Die Kieler indes kennen die Barclaycard-Arena in- und auswendig. „Wir nehmen die Favoritenrolle an und wollen sie auch nicht wegdiskutieren“, sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Wir wollen das Halbfinale gegen Lemgo wie ein All-in-Spiel angehen.“

Ein mögliches Comeback

Keine vier Wochen nach seinem Wadenbeinbruch könnte Patrick Wiencek rechtzeitig zum Final Four um den DHB-Pokal in den Kader des THW Kiel zurückkehren. „Wir haben die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass Patrick dabei sein kann“, sagte Viktor Szilagyi am Montag. Der Kreisläufer hatte sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain am 12. Mai das Wadenbein gebrochen.

Seitdem fehlt der Nationalspieler den Zebras, bei denen er am Kreis in Abwehr und Angriff eine Schlüsselposition inne hat. „Aber wir wollen kein zu großes Risiko eingehen“, betonte Szilagyi. Die medizinische Abteilung werde von Tag zu Tag genau beobachten, wie Wienceks Körper auf die Belastungssteigerung reagiere. „Am Mittwoch beim Abschlusstraining werden wir eine Entscheidung treffen, ob er im Kader stehen kann“, kündigte er an.

Die Rückkehr der Fans

Auswärts hat der THW Kiel bereits in Paris und Leipzig wieder vor Publikum spielen können, nun dürfen erstmals auch wieder THW-Fans ein Spiel der Zebras live erleben. 2000 Zuschauer sind nach erfolgreichem Publikums-Testlauf der Hamburger Zweitliga-Handballer für Donnerstag und Freitag zugelassen. „Die Entwicklung der letzten Wochen hat die Vorfreude darauf noch einmal gesteigert“, sagt Szilagyi mit Blick auf die eigenen Fans. Um die „weiße Wand“ in Hamburg annähernd so stark wie üblich zu gestalten, reist der THW-Tross samt seiner Papp-Fans an, die zuletzt die Ränge in der leeren Wunderino-Arena schmückten.

Das Gesetz der Serie

Eine weiße Weste zu wahren, ist im Handball gar nicht so einfach. Doch THW-Trainer Filip Jicha hat es in Hamburg bislang geschafft. Fünf Mal war er beim Final Four dabei, siegte mit dem THW fünf Mal. Auch als Co-Trainer von Alfred Gislason beim Titelgewinn im Jahr 2019 stand er am Ende auf dem Siegertreppchen. Ob diese beeindruckende Serie ausgerechnet bei seiner Cheftrainer-Premiere reißt?

Ein Geburtstagsgeschenk?

Manchmal braucht es auch ein bisschen Glück zu Titelgewinnen – oder einen frommen Wunsch. Den äußerte THW-Nachwuchs-Kreisläufer Leon Ciudad jüngst nach seinem bislang längsten Bundesliga-Einsatz gegen den TUSEM Essen, bei dem er drei Tore erzielte. „Niemals“ hätte er sich vor der Saison, in deren Verlauf er als Kreis-Backup einsprang, träumen lassen, eine Chance auf eine Final-Four-Teilnahme zu haben, gab er zu Protokoll. „Unbeschreiblich“ sei die Aussicht darauf. Am Freitag, dem Tag des Finals, feiert er seinen 19. Geburtstag.Wünsche? „Ich wünsche mir gar nichts. Einfach, dass wir gewinnen...“