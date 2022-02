Für den THW Kiel steht im Viertelfinale des DHB-Pokals am Sonntag ein Saisonziel auf dem Spiel. Für seinen Gegner, die Rhein-Neckar Löwen, vielleicht sogar noch mehr. Ihr neuer Trainer Ljubomir Vranjes will deshalb Grundlegendes in der Taktik der Mannheimer ändern.