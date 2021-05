Das Final Four um den DHB-Pokal (3./4. Juni) in Hamburg wird zum Modellprojekt für die Zuschauer-Rückkehr im Handball. In der Barclaycard-Arena sollen mindestens 1000 Fans zugelassen sein, wenn der THW Kiel dort den Titel verteidigen will. Auch der THW kann auf baldige Rückkehr seiner Fans hoffen.