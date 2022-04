Sander Sagosen ist ein nimmersatter Titelhamster. Der DHB-Pokal fehlt noch in seiner Sammlung. Mit dem THW Kiel will er diese Lücke am Wochenende schließen. Bei KN-online spricht er über die Lehren aus der Halbfinal-Blamage aus dem Vorjahr und den Stellenwert des Mentalen im Final Four.