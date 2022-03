Kiel/Lemgo

Das letzte Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe hatte für den THW Kiel eine dramatische Wendung genommen, nachdem er sich zur Pause eine 18:11-Führung erspielt und sie nach Wiederanpfiff leichtfertig aus der Hand gegeben hatte. Mit 29:28 hatten am Ende die Lipperländer die Nase vorn, schlugen einen Tag später im Finale die MT Melsungen und sicherten sich den Titel.

THW Kiel und Lemgo bestreiten frühes Halbfinale

Eine Niederlage, die den Kielern lange nachhing – und die sie nun am 23. April wiedergutmachen wollen. „Ich freue mich, dass die Möglichkeit besteht, gegen Lemgo eine Art Revanche zu bekommen“, hatte THW-Geschäftsführer Viktor Szilaygi schon direkt nach der Auslosung gesagt.

Die bekommen die Kieler nun. Sie bestreiten gegen den Titelverteidiger das erste Halbfinale ab 13.30 Uhr. Im Anschluss spielen ab 16.10 Uhr Liga-Spitzenreiter SC Magdeburg und Final-Four-Neuling HC Erlangen um das zweite Final-Ticket

Das Endspiel um den DHB-Pokal steigt am 24. April um 13.25 Uhr. Das Final Four findet in diesem Jahr zum letzten Mal in der Hamburger Barclays-Arena statt, bevor es ab 2023 in der Kölner Lanxess-Arena ein neues Zuhause findet.